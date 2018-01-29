Справятся ли потребители с ценами на бензин?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Прошлый год стал для украинских автозаправочных станций не очень удачным, так как продажи бензина и дизтоплива ощутимо сократились, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, в течение 2017 года реализация бензина на украинских АЗС снизилась почти 230 тысяч тонн. То есть, за год было продано чуть более 1,5 миллиона тонн различного вида бензина. А продажа дизельного топлива сократилась чуть меньше — на 225 тысяч тонн. Однако его было реализовано на АЗС столько же, сколько и бензина.

Подробнее о росте цен на АЗС в этом году, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому продажі бензину та дизельного палива скоротились протягом минулого року? Все через те, що вартість палива на АЗС стала зростати?

— Чесно кажучи, я не зовсім поділяю те, що Ви сказали. Насправді деяке падіння об’ємів загального споживання у порівнянні з 2016 роком спостерігалося, —7,4 по бензину, по дизелю навіть виросло. У роздрібній мережі є падіння по бензину, але я можу вважати, що це відбувається за рахунок перетоку на альтернативний вид палива, на скраплений газ.

Диких темпів скорочення не сталося?

— Насправді, ні. Наприклад, у грудні загальне споживання навіть виросло на 22% у порівнянні з груднем 2016-го. Тобто, сказати, що таке якесь падіння є… Так, зараз мертвий сезон, його не так багато продається, як би хотілося, але це сезонна проблема.

Як підвищуватиметься ціна на пальне?

— Бачите, якщо станом на початок січня зростання цін на зовнішньому ринку і падіння курсу призвели до підстав до подорожчання десь на 5 грн. 10 коп. при фактичному подорожчанні на 4 гривні, то вже станом на 26 січня ціна бензину на зовнішніх ринках зросла на 53 долари за тонну, що означає 1,5 гривні на літрі. Ось така ситуація не зовсім цікава виходить. Тому що зараз просто за один місяць у нас на 53 долари за тонну зросла ціна бензину, а відповідно і це має позначитись на роздрібній ціні. Таким чином, на сьогоднішній день є підґрунтя для подорожчання, воно вже використане, тепер будемо дивитися, як буде далі себе поводити ринок. Якщо так і далі збережеться, то гарних новин у мене з цього приводу немає, і жодних підстав для того, щоб подешевшало паливо, я не бачу.

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Чи таке взагалі можливо в Україні, коли б значно дешевшало паливо? Можливо питання у ручному регулюванні ситуації?

— Ми ж знаємо, що залежимо від двох факторів – чинників зовнішнього ринку і курсу гривні. Сьогодні ні той, ні той фактор, оптимізму нам не дає. І тому маємо те, що маємо. На жаль, валютна складова в роздрібній ціні на бензин у нас надзвичайно висока, тому що в нас і податки в валюті нараховують, в євро. Як я сказав, тільки за січень на 53 долари піднялась ціна на зовнішньому ринку за тонну, а це 1,5 гривні на літрі. І все ж ми вважаємо, що цей ресурс по такій ціні зайде десь у середині лютого.

Які перспективи авто-газу на авто-ринку?

— Ми знаємо, що в цьому році відбувся такий, знаєте, деякий перетік споживача з бензинової групи в скраплений газ. Він має такий собі регулятор, бо ціна на скраплений газ не може бути більшою за 55% від ціни на бензин. Якщо ціна більше цього показника, то скраплений газ стає взагалі непривабливим.

І тому саме скраплений газ більше купуватимуть, ця тенденція збережеться?

— Тенденція збережеться, тому що купівельна спроможність нашого споживача надзвичайно далека від тих цін на бензин, що ми сьогодні маємо, на жаль. І тому споживачі будуть шукати якісь альтернативні шляхи для наповнення власного бензобаку, у тому числі і скраплений газ.

Розвиток ринку автомобілів на електродвигунах, електромобілів, якось впливатиме на ситуацію?

— Попри всі ті позитивні сигнали, що йдуть з ринку, я скажу, що електромобілів не так багато. Більше того, на сьогоднішній день ще не створена відповідна інфраструктура, щоб ми могли тими автомобілями користуватися. І хочу сказати, що інфраструктура не створена з однієї основної причини – у нас дуже важко з енергетичною потужністю. У нас немає заправок, де б ми могли поставити цей зарядний комплекс, бо там бажано мати вільну потужність десь мінімум 25, а то й 50 кіловат, а це не завжди виходить. У нас є проблема з розподільчими мережами.

Поки не створять належні умови, щоб користуватися електромобілями, активно їх купувати не будуть?

— Мабуть, будуть купувати, тому що все-таки вартість бензину надзвичайно висока, і привабливість електромобілів є. Але я скажу, що поки що на фоні тої кількості автомобілів на звичайних двигунах, це мізер, і він особливо такого впливу не буде мати на ринок. Поки що.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики и нефтепродуктов Валентин Землянский высказал мнение, что цена топлива на заправках зависит от жадности трейдера.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что рост потребления дизтоплива говорит об активизации экономики.