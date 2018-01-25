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    Фурса: чем жестче позиция МВФ, тем лучше Украине

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    (обновлено: )21030
    В МВФ уже прекрасно понимают, что радоваться можно и говорить об успехах не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили, отмечает экономический эксперт Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    РИА Новости Украина

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду провела в Давосе встречу с президентом Петром Порошенко.

    "Я провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили недавние экономические изменения и перспективы Украины", – говорится в заявлении Лагард. 

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    По ее словам, также речь шла "о реализации мер, которые покажут путь реализации программы (помощи Украине со стороны) МВФ".

    "Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

    Экономический эксперт Сергей Фурса подчеркивает, что после встречи Порошенко-Лагард со стороны директора-распорядителя МВФ не прозвучало содержательных месседжей, "исключая радость от номинации (на место главы НБУ – Ред.) Смолия, которую как раз для этого и сделали перед Давосом, говорит о том, что в этот раз мадам Лагард хорошо подготовилась перед встречей и не пошла на уступки по антикоррупционному суду". 

    "Прошлая такая встреча подарила нам большую "зраду", а именно, отказ от рынка земли как условия для следующего (и теперь уже, очевидно, последнего) транша в программе. В этот раз позиция кредиторов, судя по всему, была более жесткой. Как результат – никаких приятных новостей о прорыве", – пишет Фурса на своей странице в Facebook.  

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    Лагард, продолжает он, не пошла на уступки и Порошенко, нечему было радоваться в своих отчетах о встрече. 

    "А в МВФ уже понимают, что радоваться можно, и даже говорить хорошие новости в слух, не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили. И когда их "выполнение" проанализировали юристы и аналитики", – сообщил Фурса. 

    Но отсутствие новостей – это уже новость, добавляет эксперт. 

    "И в нашем случае – хорошая новость. Когда "пацаны" поймут, что деньги арабских шейхов им не светят, то они придут к необходимости сделать антикоррупционный суд так, как надо. Главное, чтобы к тому времени не было поздно. И мы с вами не стали беднее", – подытожил экономист.

    Сергей Фурса/Facebook

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