Доходы политиков. Можно ли доказать незаконное обогащение?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Нардепы предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам имущества, происхождение которого они не могут объяснить.

Потенциального коррупционера привлечь к ответственности можно лишь тогда, когда имущество приобретено незаконно. Это следует из законопроекта, который инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш ("Народный фронт"), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП).

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На этот документ уже отреагировали в Центре противодействия коррупции. Там говорят, что он полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение.

Что такое незаконное обогащение в Украине, а также, как относиться к этой инициативе депутатов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

Елена Карнаух/Facebook Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

У чому саме полягає злочин незаконного збагачення за нинішнім законодавством?

— На сьогоднішній цей закон ще не прийнятий, тобто на сьогоднішній день діє у нас норма, що незаконне збагачення – це набуття особою, яка виконує функції держави або органу місцевого самоврядування, тобто посадові особи органів влади, у власність певних активів якогось майна або якоїсь матеріальної вигоди, якщо вони не можуть підтвердити доказами законність набуття таких активів. При цьому розмір таких активів має бути, якщо підраховувати на сьогоднішній день, трошки більше, ніж мільйон 800 тисяч гривен.

Вони мають це доводити?

— В принципі, правоохоронні органи на сьогоднішній день отримують інформацію з фіскальної служби, тобто з податкової служби, і також інформацію з декларації таких осіб. По-перше, такі особи мають подавати декларацію щодо своїх прибутків, щодо своїх статків, які у них на сьогоднішній день вже є, тобто особа, яка виконує функції держави або місцевого самоврядування, трошки відрізняється у порядку декларування від інших громадян, серйозніше має ставитись до того, що декларує все, що в неї є, тобто якщо квартири, машини вже були, вони мають бути задекларовані. Якщо особа здобула щось під час перебування на посаді державної влади або органу місцевого самоврядування, і у її декларації немає такої суми або не сплачено податок на доходи фізичних осіб, то тоді до неї виникають питання.

Наприклад, у якогось депутата, чиновника, держслужбовця є певна сума коштів, яку він задекларував чи не задекларував. Чи він має пояснювати, звідки кошти?

— Якщо він їх задекларував, він має показати, в принципі, сплатити з них податок і сплатити податок, розуміючи, що це законно здобуті кошти, тобто просто йшов на вулиці, знайшов сумку з грошима, це дуже велике питання буде, чи це чесно. У принципі, сама ідея цієї норми носила такий характер: якщо ти, будучи при владі, не можеш пояснити, звідки в тебе гроші, значить, автоматично вважаєшся таким, що незаконно отримав ці гроші. Тут уже питання до того, чи хоче наш представницький орган ВР відходити трошки на крок назад, тобто з того бачення, що якщо особа, яка при владі, це не стосується кожної особи, особа, яка має владу, не може пояснити походження коштів, то автоматично вони вважається незаконними.

Особа, яка має владу – це хто?

— Всі, хто виконує функції держави або місцевого самоврядування – це і поліція, і слідчі районних рівнів, це також паспортні столи… Якщо особа йде на публічну службу в органи державної влади або органи місцевого самоврядування, вона визнає, що до неї будуть застосовуватись більш жорсткі правила, антикорупційні обмеження, декларування всіх своїх доходів, відкритість щодо належного їй майна тощо, і це з найменшого рівня — районного працівника, найменшого працівника районної адміністрації, наприклад, до президента України.

Експерти кажуть, що законопроект №7499 легалізує приховування корупційного майна чиновників через оформлення його на третіх осіб. Пишуть, що на чиновника чекає відповідальність, навіть якщо він запише власну нерухомість на родичів, але залишатиметься фактичним власником. Якщо цей законопроект буде ухвалено, ця популярна схема буде легалізована, і конфісковувати таке майно стане неможливо?

— Наразі також трошки важко з родичів стягувати те, що зразу оформлено на родичів. Трохи тяжкувато стягувати, оскільки норма звучить — передача особою, уповноваженою на функції влади, активів, які вона не може пояснити, іншій особі. Тобто якщо дружина, наприклад, посадовця здобула власність, виникнуть питання, але буде важче трошки доводити. Якщо приймуть цей закон, в принципі, так, вона знімає обмеження… тут не обмеження, а передачу іншим особам, навіть цю оговорку знімають, ускладниться. Я не думаю, що це зовсім прибере можливість, будуть знаходити якісь можливості, однак буде складніше.

Тобто передача у власність, мається на увазі, що першочергово ця власність має стосуватись саме цієї особи, а передача – це вже як другорядна дія?

— Якщо оформлюється одразу на родичів, на практиці трактується як одразу незаконне збагачення. Проте у захисті виступає і як можна трактувати, що ось не було передачі, те, що ви кажете, захисники так, в принципі, іноді кажуть. Проте справи порушуються, і якщо одразу оформлюються на родичів. Чи буде воно сильно перешкоджати в майбутньому, якщо приймуть такий закон, стане гірше правоохоронним органам, тяжче доводити і доводити ці справи до суду, але, в принципі, ще його треба прийняти цей законопроект.

Є побоювання, що ухвалення цього законопроекту може призвести до закриття сотень кримінальних справ.

— Дивлячись, як її будуть трактувати правоохоронні органи. В принципі, такі побоювання можуть мати місце.

Чи є термін давнини по таким справам?

— Якщо ВР пом’якшить відповідальність або введе трошки інший, тобто серйозніше до правоохоронних органів вимоги будуть ставитись, або додасть сюди незаконність і т.д., то, в принципі, пом’якшення відповідальності, пом’якшення самої статті матиме зворотній час. Якщо б погіршувало становище, то не мало б.

А термін давнини, по-перше, особа має перебувати на державній владі, щоб підпадати під цю статтю, тобто якщо вона вчора тільки обійняла посаду, як вона набувала свої квартири, машини до того, це інше питання. Це зовсім інші статті КК. По-друге, це залежно від того, яку вона категорію і посаду обіймає. В принципі, там від кількох років і до… щодо президента там багато років, там і до 10 років строк давності.

Напомним, ранее председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич отметил, что госслужащие, в частности, ГФС рассматривают свою работу, как инструмент собственного бизнеса, поэтому лицензирование ФОП только породит новый виток коррупции.