Реорганизация ГФС будет ближе к выборам - Забловский

Государственная фискальная служба

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

В Минфине вновь планируют реорганизовать Государственную фискальную службу в два юрлица. Одно юрлицо будет создано для таможни, другое — для налоговой. Это планируют сделать с целью минимизировать возможности для коррупции. Министр финансов Александр Данилюк сказал, что это позволит ускорить реформу ГФС.

Здесь стоит напомнить, что Кабинет Министров в 2017 году уже отменял постановление о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, которые были инициированы Министерством финансов.

Подробнее о реформировании ГФС в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому в Мінфіні повернулись до ідеї розділення податкового і митного напрямків ДФС?

— Від цієї ідеї ніколи не відмовлялись, але в силу різних об’єктивних, суб’єктивних причин цей процес так, як передбачалось, не набув завершального характеру або фактично залишився на етапі тільки більш декларацій, намірів. Звичайно, дещо робиться, змінюється, але реформа ДФС залишається на порядку денному вимог бізнесу минулого, позаминулого року.

Чому свого часу депутати не дали їй хід?

— Тут, я б сказав, комплекс причин, які завадили, можливо, недостатньо політичної волі, як зараз модно говорити. Чому не пішла? Тому що різне бачення було у різних політиків, різних людей, які відповідали. В Мінфіну одне бачення, в депутатів — трохи інше. Класичний приклад, пов'язаний з національною митною службою — чи повинна бути це окрема служба, чи вона повинна залишитись в складі ДФС. Згадайте законопроект про національну митну службу і таке інше. Це досить показове. Окремий кейс, пов'язаний зі службою так званих фінансових розслідувань — це досить показове в плані того, що різне бачення. Не було досягнуто консенсусу навіть серед політиків щодо того, якою має бути майбутня фіскальна служба або служба, яка буде називатись інакше, або це буде дві служби, або буде три служби, якщо говорити про службу фінансових розслідувань, бо зараз, ви знаєте, мова вже йде про так зване національне бюро фінансової безпеки, інша концепція. Тобто ми граємось з концепціями, підходами, баченнями стратегічними, візіями, але для того, щоб об’єднатись навколо одного якогось бачення і запустити хоча б пілотний проект, я розумію, що чим ближче до виборів, тим менша ймовірність того, що щось буде зроблено якісно і швидко, і так, як, можливо, комусь би хотілося.

Що має змінити створення двох юридичних осіб?

— Зараз мова йде більше про тактичні речі. Стратегічно навряд чи… насправді мова йде про зміну характеру роботи, підходів, те, що часто називають сервіс орієнтованою, більше роботи аналітичної і таке інше, щоб менше було фізичного дотику з підприємцями, з бізнесом, мається на увазі менше перевірок, більше такої роботи, яка допомагає бізнесу, не кошмарить бізнес, тобто не є проблемою, з якою постійно зіштовхується бізнес в своїй діяльності. Тому зараз, по суті, це нічого не змінить кардинально в цій ситуації, яка є. Це проблема кадрова, тобто якщо ви поміняєте місцями доданки, то сума не зміниться, так само і тут. І, знову таки, ми говоримо далі, а якщо немає консенсусу серед політиків, немає політичної волі, то це тільки поки наміри, на жаль, як би мені не хотілося б казати, що зміна підходів стосовно запровадження двох юридичних осіб щось серйозно змінить. Якщо це перший крок, за ним будуть наступні, то в цьому є логіка, і в цьому може бути результат в подальшому.

Які плюси принесе перетворення ДФС у сервісну службу? Як це можна реалізувати?

— Так воно вже реалізовується, мабуть, останніх п’ять чи сім років, і багато що насправді зроблено. Готовий кабінет платника, інші багато сервісів, онлайн-сервіс, який запроваджений. З різних причин вони погано працюють, не дуже гарно працюють. Сервісна, по суті, служба, має зняти з порядку денного взагалі питання проблеми фіскального тиску, я б так назвав, фіскального тиску на бізнес, принаймні, фіскального тиску на той бізнес, який працює легально і по-білому.

У цьому році фіскали планують оптимізувати внутрішні бізнес-процеси, електронний документообіг, запустити електронні камеральні перевірки, розробити сегментацію боржників. Як ви вважаєте, що вдасться за цей рік виконати?

— З того, що заявлено, я знаю, що багато що вже робилось в попередніх періодах. Тому це внутрішні речі, які мають бути зроблені з точки зору оптимізації самої роботи фіскальної служби, тому що в тих умовах, в яких зараз знаходяться, наприклад, по рівню кіберзахисту ІТ-системи, інші, тобто це вимога часу, тобто після останніх подій минулого року з кібератаками ситуація показала, що ІТ-система фіскальної служби досить уразлива і залежна. Тому навіть ці речі – це не те, що є якоюсь забаганкою, це є вимога часу задля того, щоб не тільки ДФС, а всі платники податків, тому що тут є велика зона ризиків, в якій ми можемо знову опинитись у разі майбутніх кібератак, а кібератаки стають загрозою, реальністю фізичного світу.

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Ви погоджуєтесь зі всіма визначеними стратегічними напрямками на період 2018-2020 роки, про які заявили в ДФС?

— Стратегічні напрямки абсолютно правильно визначені, але вони мають синхронізуватись, ув’язуватись із загальною реформою, якою має бути служба, тобто ви розумієте, якщо немає бачення, яка буде служба в цілому, яка реформа, там скасували частину реформ, нових ще не запровадили, то це буде знову потрібно, але точкові зміни. Системних змін вони не дадуть, на жаль.

Напомним, ранее председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич отметил, что госслужащие, в частности ГФС, рассматривают свою работу, как инструмент собственного бизнеса, поэтому лицензирование ФЛП только породит новый виток коррупции.