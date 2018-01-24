Гончаров: близкие к Порошенко бизнесмены уходят в кэш

РИА Новости Украина

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, стоит обратить внимание на действия бизнесменов, близких к президенту Украины Петру Порошенко.

"Это похоже на эффект раненого сознания. Бизнесмены, близкие к П.Порошенко, стали уходить в кэш, видимо, что-то знают, чего мы не знаем и о чем не догадываемся", — написал экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

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Гончаров убежден, что не только нужно, а и должно спросить с АП, КМУ и ВРУ за те их обещания, которые не были исполнены, хотя могли быть выполнены.

"Что это было – грубые ошибки или наглое воровство? Почему во власти до сих пор сидят те, кто не готов, например, налагать ограничения на рост тарифов ЖКХ? Они кричат, что надо зажимать расходы, борясь с инфляцией, и одновременно увеличивают регулируемые цены и тарифы", — подчеркнул Гончаров.

Экономист недоумевает, как премьер-министр Украины Владимир Гройман может противоречить тому, что если производительность труда ниже уровня социальных расходов, то мы неизбежно будем идти к разорению.

"И кредиты МВФ нам не помогут, более того — будут сокращать благополучие людей, ну куда уже ниже падать?!" — заключил Гончаров.