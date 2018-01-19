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    Волошин: почему у украинцев такая короткая память?

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (15)

    (обновлено: )537171
    Эксперт-международник Олег Волошин отметил, что украинцы, выступающие против принятия страной своих кораблей из Крыма, имеют слишком короткую память, так как Украина уже принимала технику с полуострова.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В сети разгорелась дискуссия вокруг заявления российского президента Владимира Путина о том, что РФ готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов.

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    Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны. А бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что украинскую военную технику, в случае передачи из Крыма, необходимо будет тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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    Эксперт-международник Олег Волошин отметил, что у многих украинцев, которые считают неправильным принять корабли, слишком короткая память.

    "Просто выводит из себя крайняя ограниченность, близкая к тупости многих сограждан, пафосно участвующих в дискуссиях по внешнеполитическим темам. Вот стоит дикий хай по поводу предложения России вернуть захваченные в Крыму украинские корабли. Основной аргумент кричащих: "Приняв корабли, мы признаем аннексию". Но как можно иметь такую короткую память?! В апреле-июне 2014 года Украина уже принимала военную технику из Крыма", — написал Волошин на своей странице в Facebook

    Он уточнил, что Украина тогда приняла более 20 кораблей и судов, 180 автомобилей, 60 единиц бронетехники, 25 единиц авиационной техники и многое другое.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Остановилась передача техники по инициативе самой России, в ответ на возобновление АТО 5 июля. Почему тогда принимали все это и не орали? Вопрос риторический. Как говорил мой шеф в МИД: "Вчить матчасть!" — подытожил эксперт.

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