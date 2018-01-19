Волошин: почему у украинцев такая короткая память?

РИА Новости Украина

В сети разгорелась дискуссия вокруг заявления российского президента Владимира Путина о том, что РФ готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны. А бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что украинскую военную технику, в случае передачи из Крыма, необходимо будет тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Смотрите также: Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

Эксперт-международник Олег Волошин отметил, что у многих украинцев, которые считают неправильным принять корабли, слишком короткая память.

"Просто выводит из себя крайняя ограниченность, близкая к тупости многих сограждан, пафосно участвующих в дискуссиях по внешнеполитическим темам. Вот стоит дикий хай по поводу предложения России вернуть захваченные в Крыму украинские корабли. Основной аргумент кричащих: "Приняв корабли, мы признаем аннексию". Но как можно иметь такую короткую память?! В апреле-июне 2014 года Украина уже принимала военную технику из Крыма", — написал Волошин на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Украина тогда приняла более 20 кораблей и судов, 180 автомобилей, 60 единиц бронетехники, 25 единиц авиационной техники и многое другое.

Скриншот с сайта Facebook

"Остановилась передача техники по инициативе самой России, в ответ на возобновление АТО 5 июля. Почему тогда принимали все это и не орали? Вопрос риторический. Как говорил мой шеф в МИД: "Вчить матчасть!" — подытожил эксперт.