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    Павлив: они готовы сдать страну, лишь бы получить еще больше власти

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (74)

    (обновлено: )1460340
    Когда представители нынешней власти будут говорить нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", им можно напоминать, что они были готовы сдать страну, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Посол Украины в Польше Андрей Дещица, который весной 2014 года занимал пост министра иностранных дел, объяснил, почему Украина в марте 2014-го даже не пыталась препятствовать присоединения Крыма к России.

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    На суде по госизмене Виктора Януковича Дещица рассказал, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, чтобы провести парламентские и президентские выборы, по результатам которых они полноценно установили власть в Украине.

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    "Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", – заявил дипломат.

    Слова Дещицы на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    "Когда будете слышать от подонков и мародеров из нынешней власти нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", смело напоминайте им, что они твари готовы были тогда, и, уверен, готовы сейчас сдать всю страну, лишь бы получить власть", – эмоционален эксперт.

    А к чему привела их власть – все мы наблюдаем, добавил Павлив.

    Facebooko Михаила Павлива
    Комментарий Михаила Павлива

    Напомним, как заявил в декабре в интервью итальянской газете "Либеро" глава МИД РФ Сергей Лавров, вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

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