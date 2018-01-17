Лукаш: "драконовские законы 16 января" в нынешних реалиях - ребячество

РИА Новости Украина

Три года назад, 16 января 2014 года, Рада приняла пакет документов, которые позднее в СМИ окрестили "диктаторскими законами". Тогда принятыми законами Рада усилила защиту судей и правоохранителей и ввела уголовную ответственность за клевету. Также за участие в митингах в маске или шлеме устанавливался арест сроком на десять суток, а участникам автоколонны, в которой более пяти машин, вводилось наказание в виде лишения водительских прав сроком на 2 года. За установку палаток без разрешения правоохранителей предусматривалось 15 суток ареста, а за угрозу милиции — до семи лет тюрьмы.

Вводилась процедура заочного уголовного преследования, упрощалась процедура привлечения депутатов парламента к уголовной ответственности и запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации. Вводилась также уголовная ответственность за "экстремистскую деятельность" и еще ряд правонарушений. В целом же голосование за так называемые "антипротестные законы" спровоцировало острое силовое противостояние на Евромайдане между протестующими и силовиками, и под давлением улицы 28 января законы были отменены. Однако за послемайданное время новые власти восстановили "диктаторские законы" новыми или аналогичными нормами, а некоторые и вовсе ужесточили под тем или иным предлогом.

По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, «законы 16 января», были наивными и недальновидными.

"Депутаты, смешно вспомнить, нормами права! пытались остановить разгул экстремизма, пресечь массовые беспорядки, прекратить захваты госзданий, уменьшить потоки лжи и клеветы… Какая ахинея и ребячество. Сейчас все проще и эффективнее", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Теперь же, как выразилась экс-министр, люди в балаклавах могут разобраться с любыми оппонентами.

"Без всяких норм права, человек с ружьём и в балаклаве беспрепятственно, безнаказанно, дорого разберётся с любым противником, назвав его агентом Кремля. Или ещё лучше. За любое инакомыслие сразу, с разбега, без единого доказательства вины, вменят госизмену, покушение на госвласть, терроризм или пособничество, участие в ОПГ", — подчеркнула Лукаш.

Она акцентировала, что эти статьи стали универсальными и применяются под любую ситуацию, поэтому более никаких других норм не нужно.

Скриншот сообщения

"Блогер ты, политик, священник, юрист, бизнесмен… не важно. Оп.. и ты помощник террористов, совершивший госизмену и покусившийся на госвласть и строй в группе товарищей. Тупо. Холодно. Эффективно. Надёжно. В тюрьме. Без залога. Без законов там всяких. Железяка! Человек с микрофоном тут же всё это обоснует и оправдает. Человек-лизун и человек-шкиряк тут же, в прямом эфире, раскроют преступление", - добавила экс-министр.

Лукаш уверенна, что никакие законы для этого не нужны, и такая практика уже прочно зацементировалась в обществе.

"И ожидает, когда ее применят к её же создателям. Поконфетно. И я ожидаю. Бумеранг. Где сила возврата будет больше силы запуска. Кто забыл о страшных диктаторских законах — почитайте обязательно", — подытожила Лукаш.

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