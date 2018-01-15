Смерть под больницей ждет всех, у кого нет денег - эксперт

РИА Новости Украина РИА Новости | Перейти в фотобанк Медреформа, гудбай! Украинцы разочарованы качеством медицины

Бездомный мужчина умер возле больницы скорой помощи на улице Братиславской в Киеве, не получив лечения. Отмечается, что пострадавший в связи с отсутствием денег не получил помощи и умер от полученных повреждений.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"На месте врачи осмотрели мужчину, на вид ему 40-45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти", — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко пишет, что у нее — "смешанные чувства от новости о бомже, умершем под больницей скорой помощи в Киеве, где ему отказали в помощи из-за отсутствия у него денег".

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"А если это будет бабушка, у которой жилье есть а денег нет? Теперь так будут люди умирать — под больницами без денег?" — задается риторическими вопросами Дьяченко на своей странице в Facebook.

Принтскрин со страницы Елены Дьяченко в Facebook

В свою очередь глава набсовета больницы Анатолий Велимовский заявил, что мужчина не обращался за помощью. Он подчеркнул, что "сотни раз был свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории, иногда мне было жаль врачей".

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