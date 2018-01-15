На первый-второй рассчитайсь! Волга об украинцах первого и второго сорта

РИА Новости Украина

Главная проблема современной Украины – это не её дороги и не состояние домохозяйств, которые, в основной своей массе близки к тому, чтобы перейти на подножный корм, считает политик Василий Волга.

"Не является бедность нашей главной проблемой. Главная проблема современной Украины – это разделенность людей на Сорта.

Сорт І. Галичане, потомственные бандеровцы, "борцы за независимую Украину" и все те, кто изо всех сил хочет стать Сортом І и четыре года назад публично отказался от того во что верил ранее, и к чему он себя ранее причислял. Эти – новоиспеченный Сорт І – часто с еще большей ненавистью и энергией отстаивают свою "новую" позицию, чем автохтонные носители Сорта І. Они очень хотят понравиться автохтонным и боятся, что их по ошибке, или недоразумению, могут причислить к Сорту ІІ.

Сорт ІІ. Это те, кто в силу своей "совковости", никак не хочет согласиться ненавидеть наших "извечных врагов", те, кто отказывался скакать на Майданах, те, кто не согласен, что Антитеррористическую Операцию надо проводить силами Армии, те, кто имеет точку зрения, отличную от точки зрения Сорта І.

К чести Сорта І надо сказать, что им удалось выстроить такую государственную модель (сиречь правовую модель), при которой Сорту ІІ повсеместно и ежедневно указывается на его второсортность. Об этом напоминают улицы и проспекты, учебные программы и ведущие телевидения, народные депутаты и соседи по лестничной клетке. И не дай Бог, если на вашей лестничной клетке живет сосед, который изо всех сил тянется к Сорту І и точно знает, что вы помните, к чему он тянулся пять лет назад", — написал Волга на своей странице в Facebook.

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По его мнению, принадлежность сегодня к разным сортам украинского общества очень напоминает политику расовой сегрегации — апартеид, только в мягком "европейском" исполнении.

"Государственные должности людям второго Сорта занимать нельзя. Политикой заниматься нельзя. Преподавать нельзя.

При встрече с большой группой людей первого Сорта, людям Сорта ІІ безопаснее будет перейти на другую сторону улицы, чтобы их ненароком не задели факелом или чем потяжелее. Людям первого Сорта это можно, им все можно. Это "их страна". И не дай Бог, кто-либо из людей Сорта ІІ, замахнется на что-либо из того, что позволено первосортным", — подчеркнул Волга.

По его словам, табличек в ресторанах и автобусах с надписями о том, что "Сорту ІІ" вход запрещен, нет лишь только по той причине, что цвет кожи у нас одинаковый.

"Но, не удивлюсь, если вдруг станет известно, что в каком-нибудь институте уже идет работа над тем, чтобы можно было дистанционно, на входе в заведение определять украинское человечество по сортам.

P.S.: и главное. Мы с этим согласились", — констатировал политик.

Василий Волга/Facebook