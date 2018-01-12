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    Гончаров: большая проблема власти - отсутствие профессионалов

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    Курс гривны летит в пропасть (45)

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    Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

    В сегодняшней Украине у власти нет классных менеджеров с экономическим мышлением, уверен экономический эксперт, директор института развития экономики Украины Александр Гончаров.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    "Если правительство и Верховная Рада не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – то тогда целенаправленно будет разрушена производящая экономика", – прогнозирует эксперт.

    Особенно тревожит тот факт, продолжил он, что с начала 2018 года гривна стала быстро обесцениваться. 

    "А по подсчетам экспертов, если гривна ослабевает к доллару США на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2% – 0,3%. Несложно подсчитать, что такое снижение нашей национальной валюты прибавит к инфляции 8% – 12%. Соответственно, цены будут расти, реальные зарплаты – падать, а работы будет всё меньше и меньше. Такова жестокая логика", – сообщил Гончаров.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в Национальном банке Украины заявили, что падение курса гривны носит сезонный характер. Как сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, регулятор внимательно следит за валютным рынком и в случае значительных колебаний "гасит их". 

    И.о. главы НБУ Яков Смолий уточнил, что с 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно обострились неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны.

    Отметим, что курс американской валюты, заложенный в государственный бюджет на 2018 год, составляет 30,1 грн за доллар.

    Скриншот с сайта Facebook

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