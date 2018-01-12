Корнейчук: вы тоже чувствуете запах "еврозрады"?

РИА Новости Украина

Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", – сказал Габриэль, слова которого приводит издание Deutsche Welle.

При этом предложение об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности". В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

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"Глава МИД Германии Габриэль заявил: ЕС должен начать снимать с России санкции при длительном перемирии на Донбассе. Учитывая, что таким перемирие считается с сентября, то это наталкивает на мысль. Видим, немцы уже приготовились взять свой гешефт от "Большой сделки" Трампа-Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, новый министр иностранных дел Австрии Каринв интервью изданию Kurier заявила, что санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику.

"Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, – сказала Кнайссль. – Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70 процентов.

Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели", – добавила министр.