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    Корнейчук: вы тоже чувствуете запах "еврозрады"?

    (обновлено: )886151
    В Германии уже приготовились взять свой гешефт от "Большой сделки" Дональда Трампа и Владимира Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

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    "Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", – сказал Габриэль, слова которого приводит издание Deutsche Welle.

    При этом предложение об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности". В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

    Запахло "Великой Зрадой" со стороны наших европейских партнеров, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    "Глава МИД Германии Габриэль заявил: ЕС должен начать снимать с России санкции при длительном перемирии на Донбассе. Учитывая, что таким перемирие считается с сентября, то это наталкивает на мысль. Видим, немцы уже приготовились взять свой гешефт от "Большой сделки" Трампа-Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Напомним, новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier заявила, что санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику.

    "Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, – сказала Кнайссль. – Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70 процентов.

    Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели", – добавила министр. 

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