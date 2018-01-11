Как изменят страну новые задачи, стоящие перед Порошенко. Мнение политолога

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко считает главными приоритетами на этот год мир и развитие. Он заявил, что сейчас Украина нуждается в консолидации усилий власти, гражданского общества и международных партнеров. Также Порошенко подчеркнул, что сейчас оппоненты власти уже вступили в активную фазу предвыборной кампании.

Каким будет 2018 год для украинских политиков, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Головні пріоритети на цей рік Петра Порошенка — мир і розвиток. Які саме дії і першочергові завдання варто розуміти під цим?

— Його слова складно не зрозуміти. Зважаючи на те, що в нас зараз продовжується конфлікт на Сході, очевидно, його владнання буде питанням номер один. Інше питання, чи зможе це зробити Порошенко і в цілому Україна як держава. Ми прекрасно розуміємо, що тут багато чого буде залежати від, в першу чергу, сторони Російської Федерації, від того, яку стратегію буде обирати ця країна в контексті президентських виборів, які будуть в цьому році в самій Росії.

Українські політики що в цьому сенсі можуть зробити? Дочекаємося закону про особливий статус Донбасу від початку року?

— Це питання фактично вже анонсують, що вже в січні місяці його будуть розглядати. Я не виключаю, що буде дійсно прийняте чи ухвалене це рішення. Я не виключаю, що знову ж таки будуть наступні кроки зроблені. А саме, відповідальність кримінальна за невизнання російської агресії. Але знову ж таки, якщо ми думаємо, що цей законопроект чи якийсь інший, чи навіть будь-які зміни до Конституції зможуть вирішити той військовий конфлікт, то мені здається, що ні, вони не вирішать. Зрозуміло, що тема війни і миру, будемо так говорити, це буде одна із вирішальних тем наступного року, тому що так чи інакше, ми так само починаємо передвиборчу кампанію. І основні політичні гравці вже певним чином позиціонувалися на цьому фоні. Але, чесно кажучи, поки що якихось реальних стратегій вирішення цієї ситуації я не бачив.

До речі, коли ми говоримо про мир, то так само треба звернути увагу на ту кримінальну ситуацію, яка є в Україні, тому що треба відверто в цьому сенсі казати, що в нас величезна низка і терористичних актів, які де-факто є нерозкритими, у нас є замовні вбивства, у нас є розгул криміналу. Я думаю, що оцей пошук "сильної руки" так само буде однією з головних тем, яка буде розігруватися наступного року. І виходить так, що це — перше питання. Можливо, президент і буде там по ньому щось говорити, намагатися зробити, але я не переконаний, що він зможе його вирішити остаточно, і цей конфлікт вдасться розв'язати. А от що стосується розвитку, то це питання швидше не стільки до президента, скільки до уряду. Тому що закладені певні параметри і в цьому році, і реформи започатковані, і знову ж таки, коли ми кажемо про економічне зростання, то це все ж таки політика Володимира Гройсмана. І з рештою, основні опозиційні гравці також будуть грати на цій темі, іноді спекулювати, тому що неоднозначно сприймаються ті темпи розвитку. А окрім того, говорять, що все ж таки соціальний захист реально не встигає за темпами, за тими показниками, які є. Тому що і зростають комунальні тарифи, і є ріст на енергоносії, і тут треба так само сказати, що тут не все залежить лише від України і від нашого уряду.

2018 рік аналітики вже називають роком популістських заяв. Що скажете з цього приводу?

— Будемо так говорити, справа в тому, що активна фаза виборчої кампанії все ж таки почнеться вже з осені. І що стосується весни, що стосується літа, то там можна очікувати ще якісь більш-менш прагматичні підходи. А осінь вже повністю буде присвячена перегрупуванню політичних сил, популістським якимось речам. Але в цьому сенсі популізм — це не завжди погано. Тому що іноді, коли ми кажемо про ті ж самі якісь мінімальні зростання пенсій, зарплат, то це — популістська політика, але люди, яким підвищуються зарплати і пенсії, вони лише від цього виграють.

Але слід аналізувати і не сприймати будь-які обіцянки і будь-яку гривню, отриману додатково, як те, що можуть купити твій голос на виборах?

— Бачите, питання в тому, що коли ми кажемо, хто в першу чергу постраждав від економічної кризи, то, безумовно, постраждали звичайні прості люди. А коли ми говоримо про людей достатньо заможних, то їх мінімально стосується ця криза. І коли ми кажемо про популізм, то про що дуже часто йдеться? Що саме таким незаможним людям підвищують якісь мінімальні заробітні плати чи пенсії. Інше питання, що знову ж таки дуже часто це робиться не за рахунок тих же надприбутків, які мають окремі олігархічні сім'ї, кола, а за рахунок друкарського станка, чи, можливо, інших якихось механізмів, що, в принципі, не йде на користь економіки. І, на жаль, тут можна погодитися, що можна спекулювати на темі економіки, але хотілося б в наступному році побачити реальний зріст цих самих інвестицій, будівництво нових підприємств, збільшення робочих місць. Тому що поки що українці в переважній більшості мають можливість лише за кордоном шукати достойну заробітну плату і таким чином дбають про свої сім'ї. На жаль, в Україні поки що таких реальних умов не створено.

Боротьба з корупцією також буде в центрі уваги і політиків, і простих українців?

— В нас традиційно минулий рік проходив в боротьбі між різними відомствами: НАБУ, ГПУ і іншими, але, з рештою, боротьба між цими відомствами не призвела до не те що початку якихось антикорупційних справ, а до їх завершення. Тому що судова гілка влади в цьому сенсі поки що не дала відповідь по жодному вироку, по жодному так званому корупціонеру або тим, кого звинувачують в корупції. Тому що важливо і для генпрокурора, і для Артема Ситника, і для Назара Холодницького, щоб ми все ж таки вже отримали ці вироки. Але це тут ще питання не лише до цих структур, але і питання до судової гілки влади, тому що дуже гучно декларували, що в нас проходить судова реформа, але сказати, що українці задоволені судами, то це нічого не сказати. Тобто в нас є величезний антирейтинг відношення до судів, і він реально такий є, по їх реальних справах або відсутності реальних вироків.

Тому що, на жаль, це питання стосується не лише боротьби з корупцією, але й по вироках по Віктору Януковичу, по Майдану, по боротьбі з тими терористами, сепаратистами, ми не маємо якогось такого завершального етапу. Так, я переконаний, що ця тема буде виникати, треба так само згадати, що фактично ми вже призначили Романа Трубу керівником ДБР, і буде формуватися ця нова служба. Тому продовження реформування в цій сферах треба лише очікувати.

К слову, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" спрогнозировал, что грядет очередное проявление публичной "дружбы"Генпрокуратуры с антикоррупционными органами.

А политолог Петр Олещук заявил, что никто из антикоррупционных органов не хочет делиться полномочиями, поскольку полномочия подразумевают под собой власть и деньги.