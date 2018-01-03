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    Точка зрения

    Корнейчук: хотите изменений в стране – сами меняйтесь

    (обновлено: )25391
    На украинском народе лежит большая ответственность за происходящее в стране: именно его пассивность и молчаливое наблюдение привели к разрушению Украины, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Главная проблема украинского народа – именно в пассивности и в жизненном принципе "наша хата с краю". А также в том, что народ и власть живут в параллельных мирах. Причем именно с добровольного разрешения самих украинцев, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Именно эту пассивность знали те, кто разрабатывали сценарии Майдана, аннексии Крыма и войны на Донбассе. Именно поэтому на США-России и их марионетках в Украине лежит главная ответственность за все, что произошло в 2014-м. Поскольку они запускали все процессы неким активным ядром, а пассивное меньшинство спокойно восприняло новую реальность", – подчеркнул Корнейчук на своей странице в Facebook.

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    С другой стороны, есть эта ответственность и на народе: поскольку именно пассивность и молчаливое наблюдение за происходящем и привело к разрушению страны, добавляет эксперт.

    "Кстати, феномен же победы Порошенко в первом туре в том, что пассивное большинство опять понадеялось, что кто-то за них решил проблемы. Ведь, напомню, что Порошенко шел на выборы именно как миротворец. И обещал остановить войну. Именно в Порошенко, давайте говорить честно, страна увидела возвращение к некому домайданному спокойствию. Другое дело, что Порошенко всех обманул. Но пассивное большинство это проглотило, поскольку само ничего не хочет делать", – сообщил аналитик.

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    Корнейчук делает вывод: если мы хотим изменений в стране — сами украинцы должны меняться. 

    "Но мы не хотим меняться. Ибо меняться — это нести ответственность. И в первую очередь — за власть, которую выбрали. Или за те события, которые допустили своей пассивностью. А мы не любим ответственность. Нам легче на кухнях крыть последними словами Порошенко или Майдан. И смотреть на ТВ имитацию протестов со стороны проекта Банковой "Саакашвили" и приговаривать: ну все — сейчас он точно снесет Порошенко…", – заявил эксперт. 

    Публикация Дмитрия Корнейчука

    Впрочем, уже через несколько часов Корнейчук пишет: "а если серьезно, то людей не изменить. И все равно украинцы будут принимать на выборах и в жизни те решения, которые они хотят принимать".

    "Собственно, и политики обещают на выборах то, что люди хотят слышать. Другое дело, что свои обещания никто не выполняет. Но люди продолжают голосовать за этих политиков. В то время как в США или Европе на подобных "политиках" сразу был бы поставлен "крест"…", – подытожил политэксперт.

    Публикация Дмитрия Корнейчука

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