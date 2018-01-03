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    Портнов: двойная прибыль Порошенко от ареста акций UMH

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    Юрист Андрей Портнов спрогнозировал два варианта развития ситуации вокруг ареста акций медиахолдинга UMH, который принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Джозеф Байден. Архивное фото
    REUTERS Ruben Sprich
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    Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу

    В ответ беглый бизнесмен заявил, что данное решение суда и действия власти "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко"

    "Расцениваю действия как мелко пакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства (речь о том, что Курченко обвинили в финансировании МихоМайдана — Ред.)", — прокомментировал Курченко.

    По его словам, это выглядит как попытка рейдерского захвата UMH.

    Юрист Андрей Портнов напомнил, что ранее часть акций холдинга UMH принадлежала самому президенту Петру Порошенко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Продав их, он принял деньги в иностранном банке на свою оффшорную компанию в нулевой налоговой юрисдикции, чем ограбил украинский бюджет и не заплатил ни копейки налогов, нанеся урон армии, образованию и здравоохранению", — написал Портнов в Facebook.

    При этом юрист отметил, что Порошенко уже получил деньги по этой сделке, а потом от имени государства, которое сам же и представляет, арестовал свои бывшие акции. По мнению Портнова, есть два варианта развития событий в сложившейся ситуации.

    "Можно либо во второй раз нажиться на этих акциях, дав команду отменить их арест, либо конфисковать их в доход государства и бесплатно ними распоряжаться, потому что ты сам же — и есть это государство. После этого, можно опять подешевле этими акциями завладеть, купив их у своего же государства и вновь втридорога кому-нибудь продать. А если не будут брать, инструментарий обычный — уголовное дело, обыск, арест, розыск", — подытожил юрист.

    Публикация Андрея Портнова

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