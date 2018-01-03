Портнов: двойная прибыль Порошенко от ареста акций UMH

РИА Новости Украина

Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

В ответ беглый бизнесмен заявил, что данное решение суда и действия власти "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко".

"Расцениваю действия как мелко пакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства (речь о том, что Курченко обвинили в финансировании МихоМайдана — Ред.)", — прокомментировал Курченко.

По его словам, это выглядит как попытка рейдерского захвата UMH.

Юрист Андрей Портнов напомнил, что ранее часть акций холдинга UMH принадлежала самому президенту Петру Порошенко.

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"Продав их, он принял деньги в иностранном банке на свою оффшорную компанию в нулевой налоговой юрисдикции, чем ограбил украинский бюджет и не заплатил ни копейки налогов, нанеся урон армии, образованию и здравоохранению", — написал Портнов в Facebook.

При этом юрист отметил, что Порошенко уже получил деньги по этой сделке, а потом от имени государства, которое сам же и представляет, арестовал свои бывшие акции. По мнению Портнова, есть два варианта развития событий в сложившейся ситуации.

"Можно либо во второй раз нажиться на этих акциях, дав команду отменить их арест, либо конфисковать их в доход государства и бесплатно ними распоряжаться, потому что ты сам же — и есть это государство. После этого, можно опять подешевле этими акциями завладеть, купив их у своего же государства и вновь втридорога кому-нибудь продать. А если не будут брать, инструментарий обычный — уголовное дело, обыск, арест, розыск", — подытожил юрист.