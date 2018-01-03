Дьяченко: Госдеп, похоже, воссоединился с русскими пранкерами

РИА Новости Украина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе, говорится в сообщении Госдепа по итогам этого разговора.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", – отмечается в сообщении.

Госдеп, похоже, заодно с русскими пранкерами: об этом на своей странице в Facebook написала политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Так вот кто теперь, по мнению США, способен снизить уровень насилия на востоке Украины. Так это, по логике Госдепа, источник насилия тогда, получается, кто?", – задается риторическим вопросом Дьяченко.

Также Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы, связанные с ядерной программой КНДР. Они "подчеркнули, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не признают КНДР как ядерную державу. Стороны согласились, что будут продолжать работать в направлении дипломатического разрешения конфликта для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Они обсудили важность поддержки женевского процесса для достижения мирного урегулирования сирийского конфликта, как это предусмотрено в совместном заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге, Вьетнам", — добавляет Госдеп.