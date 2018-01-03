Гончаров: Кабмин затягивает пояса украинцев и заставляет их выживать

РИА Новости Украина

Парламент Украины 8 декабря принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен. Бюджета рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.

Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% – с 3,2 тысячи гривен до 3,723 тысячи гривен.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен, с 1 июля – 1,777 тысячи гривен, с 1 декабря – 1,853 тысячи гривен. С января 2017 года Кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен до 3,2 тысячи гривен.

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Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров уверен: Госбюджетом-2018 решили заставить всех жить по следующим принципам: если есть экономические трудности – надо еще туже затянуть пояса, стиснуть зубы и самим искать возможности, как выжить.

"Это и есть суть экономической политики КМУ и ВРУ на 2018 год. Но я бы не отчаивался. Прежде всего, экономике нужны инвестиции, а для этого надо вернуть Фондовому рынку Украины забранную у него первоначальную функцию привлечения средств для реальных инвестиций. Не сделаем этого, на ближайшие несколько лет о сделках на украинском рынке облигаций и акций, как о способе зарабатывая денег, вообще придется забыть", – сообщил Гончаров на своей странице в Facebook.

Также эксперт подчеркивает, что нужно незамедлительно начинать качественно менять структуру и правила обращения активов на нашем финансовом рынке: "но кто это будет делать, компетенции и политической воли хватит?"

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Напомним, госбюджет предусматривает финансирование министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен, что на 21% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 16,3 миллиарда гривен планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.