Западные инвестиции в Украине, почему их нет?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев ранее сообщил, что в целом количество объектов, которые в 2017 году построили за иностранные средства, выросло в три раза по сравнению с 2015 годом.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий допускал, что парламент на этой пленарной неделе одобрит во втором чтении законопроект о приватизации, однако его не рассмотрели.

Стоит подчеркнуть, что именно успешная приватизация является одним из главных требований основного кредитора Украины — Международного валютного фонда. В фонде при этом воздерживаются от визита в Украину для очередного обсуждения продолжения расширенного финансирования и вменяют Киеву невыполнение требований действующей программы сотрудничества.

Сможет ли Рада в январе одобрить закон о приватизации для увеличения потока инвестиций, о работе парламента на этой пленарной неделе в целом и борьбе коммунальных служб с непогодой в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки сніг і політика взаємопов'язані в нашій державі? Що робить або не робить уряд і місцева влада для того, щоб боротись зі стихією?

— У нас воно взаємопов'язано. Чим більше ми вважаємо себе залежними від керівництва, тим більше воно впливає на політику. Тобто, оскільки у нас все-таки більшість мешканців нашої країни вважають, що у нас за комунальні послуги відповідає уряд і президент, відповідно це впливає на їх політику. З іншого боку, для них це стає інструментом впливу і боротьбу за підтримку.

Тобто, завдяки цьому можна здійснювати маніпуляції напередодні виборів?

— Звичайно, тобто можна розчистити, можна не розчистити, можна когось поміняти, можна дати субсидії, можна не дати — ці всі такі дуже прості неполітичні речі стають підґрунтям для обрання і для того, щоб займати ці посади, розподіляти бюджет і визначати зовнішню політику, об'являти війну, припиняти війну і так далі. От в принципі це дивно, але оскільки більшість людей саме так вважає, значить саме так воно і відбувається.

Випадає такий активний сніг, це означає, що людям треба брати лопати і власноруч виходити його розчищати?

— Справа в тому, що у нас потужності комунальних служб по країні, у Києві не відповідають тим потребам, які є, тобто, вони не можуть навіть теоретично підтримувати все в бездоганному стані. Нема ні людей, ні грошей на це, і це навіть ніхто не планує. Тобто, воно все планується підтримувати в якомусь такому стані, як то кажуть у нас — виживати. От воно приблизно у такому стані і підтримується. Що стосується снігу, я б сказав, що його катастрофічна кількість, останній раз таке випадало наприкінці березня 2013 року. Тоді було трохи гірше, тому що тоді ніхто не сподівався на те, що буде сніг, вже всі очікували весну. От а зараз сподівались, тому в принципі центральні вулиці розчищені, а паркуватися нема де, двори не розчищені, проїзди, невеличкі вулиці не розчищені навіть у центрі, місць для паркування як таких нема, хоча їх продовжують якось продавати. Але сказати, щоб був якийсь колапс транспортний — я б не сказав. Були досить серйозні такі затруднення, але ми по факту з цим впоралися, хоча звичайно теж незадоволені. Мені теж не подобається сніг, мені не подобається, що нерозчищені тротуари, паркомісця, підходи, але в принципі катастрофи не сталося, і це добре.

Читайте также: По-кличковски. В Киеве из-за снега всех… штрафуют

Рада не змогла проголосувати до кінця року законопроект по Донбасу, антикорупційному суду, закон про приватизацію, обрання нового голови НБУ. Ці питання навмисне відтермінували для того, щоб повернутися після Нового року?

— Так. Звичайно. Я так розумію, що було прийнято політичне рішення ці питання просто на сьогоднішній день не приймати.

Будуть ще консультуватися? Не вистачає голосів для того, щоб проголосувати?

— Питання дуже прості. Дивіться, закон по Донбасу дуже контроверсійний. Там з одного боку всередині нічого такого страшного нема, просто зміна системи управління і приведення, тобто законодавче затвердження того, що по факту сталося. Тобто, як адмініструвати території, де відбуваються бойові дії, як цим управляти, які там фінансові моменти, хто кому, хто над ким головний і так далі. Але сама його назва, вона була так розкручена. Фактично цей закон використовувався як елемент тиску на Росію, на нормандську четвірку для того, щоб якось відбитися від того, що треба було виконувати всі домовленості щодо зміни Конституції і так далі.

Що стосується Антикорупційного суду. Звичайно більшість топ-політиків не хоче його приймати, вони це не приховують, і вони хотіли замість цього запропонувати якусь палату, зробити з 2020-го року. Але після прямого тиску з боку міжнародного співтовариства президент України був вимушений внести цей закон, але вже тоді, коли всі депутати поїхали відпочивати. Тобто, з одного боку, ніби і внесли, з іншого боку, зрозуміло, що протягом реально півтора місяці його не те, що не будуть голосувати, його навіть розглядати не будуть. Рішення відтерміновується, хоча крок цей важливий і позитивний, і добре, що це зробили так, а могли б зробити у кінці 2019-го року, а навіть не 2018-го.

Минулого тижня Порошенко пообіцяв, що внесе до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд, так він його вніс, він же молодець.

— Він вніс, вніс. Але вони поїхали. Нормально?

Можливо, теж домовились ситуативно?

— Як домовились. Усі ж знають графік, усі бачили фотографії залу, там було 50 людей, як завжди в кінці сесії, тобто це все було передбачено, там же розумні люди, вони реально дуже рідко роблять помилки, вони досить гарно все прораховують, вони домовляються, вони взагалі роблять дуже усвідомлені кроки, вони розуміють, що роблять.

Щодо закону про приватизацію стратегічно важливих державних компаній. Його обіцяють його ухвалити у січні, принаймні про це говорить прем'єр-міністр. Ухвалять?

— Я так розумію, що під кінець року був запущений певний пакет угод. Скажімо, це пов'язано із рішенням Стокгольмського арбітражу та з призначенням керівництва НАК «Нафтогаз». Що таке приватизація? Це відкриття економіки для зарубіжних інвесторів. На сьогоднішній день питання ж не в тому, що західні інвестори не хочуть йти в Україну, питання в тому, що по факту їх сюди ніхто не пускає, хоча говорять абсолютно протилежне. Вони кажуть: «давайте-давайте», а коли приходять, то їх по факту не пускають. У Сполучених штатів абсолютно така відкрита мета, вони борються за те, щоб відкривати ринки різних країн. Це їхня політика от вже майже сто років, і тут теж нічого дивного нема. На сьогоднішній день український бізнес, маючи політичні важелі, закрив ринок України для входу серйозного західного капіталу. Чому? Тому що йому дуже важко конкурувати, особливо за західними правилами. Якщо сплачувати податки, якщо мати можливість захищати власність у суді, українській бізнес буде програвати західному. І тому вони таким чином захищаються.

К слову, доктор экономических наук, директор института экономической безопасности Александр Рябченко высказал мнение, что приватизация не поможет Украине обойти долговую яму.

А доктор экономических наук Сергей Якубовский считает, что закон о приватизации не важен, потому что по законам в Украине никто не живет.