Портнов: власть Украины виновата, что вообще появились пленные

Anatolii STEPANOV / AFP

РИА Новости Украина

В среду, 27 декабря, в Украине состоялся обмен пленными сначала между Киевом и самопровозглашенной ЛНР, а затем к обмену присоединилась ДНР.

При этом пленными в Донбассе остаются 103 украинца, 402 числятся без вести пропавшими, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Он сообщил, что на сегодня уже освобождены или были найдены 3 тысячи 215 украинцев в Донбассе.

Юрист Андрей Портнов предлагает "украинским властям и Президенту заткнуться в вопросе пленных. Потому что от первого до последнего действия вы являетесь виновниками того, что вообще в стране употребляется такое слово".

"Вы затеяли вооружённый государственный переворот, организовали и спровоцировали массовые убийства на майдане, сами себя простили законом об амнистии, распространили вседозволенность и безнаказанность, героизировали дискуссионных героев, разделили страну, посеяли рознь по линии языка и религии, плохо взвесив свои силы, не спрогнозировали оккупацию своих территорий, появление чужой армии и точно таких же, как и вы, незаконных вооружённых формирований", – написал юрист на своей странице в Facebook.

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Кроме этого власть допустила грубые ошибки при подготовке Минского соглашения, продолжает Портнов, провалила дипломатические и переговорные усилия и возможности, "применила против своих граждан дешёвый миротворческий блеф и пиар, одновременно организовав грабежи, разбои, убийства и изнасилования жителей восточных регионов бойцами официальных подразделений МВД, вы нанесли авиаудары по центру Луганска и организовали массовую казнь в Одессе".

"Синхронно с этим, вы всё это время крали, грабили и совершали огромное количество других преступлений, показывая свою неадекватность, временность и бесперспективность. Поэтому, заткнитесь и готовьтесь к какому-то крайне жесткому окончанию своего правления", – призвал юрист.