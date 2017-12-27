Работают с особым цинизмом. Портнов о Порошенко и прокурорах

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий сокращения пяти тысяч работников органов прокуратуры с 1 января 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №7160 на сайте Верховной Рады.

Соответствующие изменения внесла Верховная Рада в закон "О прокуратуре" 7 декабря. В тот день депутаты отменили норму закона о прокуратуре, согласно которой с 1 января 2018 года численность работников органов прокуратуры должна составлять 10 тысяч лиц. Парламент определил, что общая численность работников органов прокуратуры составляет не более 15 тысяч лиц.

В декабре 2014 года Рада установила, что численность прокуроров должна быть на уровне 15 тысяч лиц. Но в июле 2015 года Рада внесла изменения в этот закон, прописав, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет 15 тысяч человек с уменьшением количества с 1 января 2018 года до 10 тыс. лиц. Этого добивался на тот момент заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

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"Вот каким надо быть циничным, чтобы сначала три с половиной года с особым пафосом рассказывать о резком уменьшении количества прокуроров, сокращении их подразделений, радикальной реформе прокуратуры, отмене общего надзора и прокурорского следствия, а потом взять и сделать всё с точностью до наоборот – значительно увеличить количество прокуроров и подразделений ГПУ, на голубом глазу продолжить функции общего надзора, под вымышленным предлогом пролонгировать себе функции следствия и внести около пятидесяти изменений в УПК, ни разу не пройдя европейскую экспертизу", – комментирует происходящее юрист Андрей Портнов – на своей странице в Facebook.

И все это сопровождать стеклянным реформаторским лицом и блефом о следующей порции реформ, добавляет Портнов.