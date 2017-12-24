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    Точка зрения

    После отмены моратория земля уйдет за бесценок – Супрун

    (обновлено: )43312
    Прежде, чем выходить на рынок земли, нужно отрегулировать вопрос экономического положения страны, отметила заслуженный экономист Украины.
    Земля
    Flickr/shine oa

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Мораторий на продажу сельхозземель остается в силе. В среду, 20 декабря, парламент провалил голосование за  законопроект № 7350, который открывал рынок земли. Документ  поддержали лишь 66 народных депутатов. А значит — мораторий на продажу земли продлился еще на год. 

    Стоит напомнить, Украина — одна из последних шести стран планеты, где запрещена продажа земли. Кроме нашей страны запрет действует в Южной  Корее, Кубе, Венесуэле, Таджикистане и  Конго.  

    Читайте также: Земля в Украине давно продана и перераспределена — эксперт

    Почему мораторий на продажу сельхозземель продлили, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

    УНИАН
    Людмила Супрун

    Почему продлили мораторий?

    — Во-первых, я хочу развенчать миф о том, что только в шести странах запрещено продавать сельскохозяйственные земли. Это не соответствует действительности. Например, в Америке нет продажи сельхозземель, есть долгосрочная аренда и этот рынок очень жестко отрегулирован. Во-вторых, у нас есть рынок земли в принципе. Потому что земли, которые принадлежат гражданам и находятся под домами, под гаражами, обычные участки — они могут продаваться. 

    Экс-глава Минагрополитики Украины Игорь Швайка. Архивное фото
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Швайка о праве на земельный пай и его реализации

    Что не продается сегодня: земля сельскохозяйственного назначения, которая была распаевана в процессе приватизации земли. Почему она не продается и почему сегодня продлен мораторий, почему такая сложная ситуация на рынке земли уже много лет? Ответ на это есть. Сама приватизация земли началась давно, с 92-го года. В 94-ом году она была уже распаевана в масштабных объемах, но как прошло распаевание? Представьте: в одном селе или колхозе, где были объединены все земли, проживало сто человек. Колхоз имел 2000 гектаров земли в своем пользовании. При распаевании, я сейчас беру средние цифры, каждый получил по два гектара. В другом селе проживала тысяча человек. И каждый получил, при том же количестве земли, в десять раз меньше. Вопрос: почему? Что это за принцип распределения был сделан тогда? Привязанность к территориям? К количеству людей на той или иной площади, за которыми закреплялась земля? То есть, совершенно абстрактный, непродуманный, неэффективный рынок земли. Люди, которые проживали в селе, получили землю. А вот те, кто проживал в городе и работал для села, ничего не получили. Поэтому говорить сейчас о том, что мы откроем рынок земли и он создаст какую-то справедливость и т.д., это, конечно, неправильно.

    Третий момент. Который тоже нужно учесть. Сегодня Украина крайне ослаблена. Продавать здесь что-либо — это всегда продавать в убыток. Самый яркий пример, это когда речь идет о продаже активов президента, компании "Roshen", уже много лет президент говорить: я не могу этого сделать, потому что никто не покупает, или потому что низкая цена. Так вот, то же самое будет и с землей. На сегодня Украина в очень слабом экономическом положении. И земля обесценена. В этих условиях продавать самое большое, всегда приносящее доход богатство было бы неправильным. 

    Что нужно сделать Украине для открытия рынка земли?

    Поле. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Земля или воля! Состоится ли земельная реформа в Украине?

    — Нельзя открыть рынок и сказать: вот, сегодня уже продавайте, покупайте и делайте что хотите. Потому что земля это не машина, не дом, не стол, не стул. Земля — это также и территория нашего проживания. Украинцы купить землю свою собственную не смогут. После "успешной" операции по ликвидации почти ста банков в Украине, которая фактически оставила людей без денег, не забудьте, 150 миллиардов гривен, принадлежащих предприятиям и гражданам, из этих банков ни первым, ни вторым не вернулись. Это называется стерилизацией. Поэтому, кто будет покупать? Украинскую землю украинцы покупать не смогут. У них нечем её купить. И то, что продлили мораторий, это правильно. Потому что земля это не только поверхность земли, где производится продукция, а также еще и недра. И поэтому продать это сегодня за бесценок, за копейки достаточно сложно. 

    И еще последний момент. Здесь речь о том, что Украина имеет огромные массивы целостной земли. А земля разделена на маленькие полосочки — гектар, полгектара, два, три с половиной гектара. Представьте, Иван Иванович хочет прождать землю, а Мария Петровна не хочет продать землю. И мы что, устроим черезполосицу? Эти вопросы не отрегулированы законом. Поэтому идти в рынок земли без регуляции, в системе безденежья граждан, при самой низкой цене, которая сейчас существует на все и на человеческую жизнь, на зарплату, в том числе на землю, я считаю, неправильно. Поэтому я поддерживаю то, что парламент продлил мораторий и хотела бы, чтобы в 2018 году были отрегулированы все эти вопросы, перед тем как выходить на рынок земли.

    Как изменится стоимость земли в Украине после отмены моратория?

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Земельное рейдерство и политика Кабмина

    — Стоимость земли будет самая низкая, не изменится, Украина потеряет саму себя. Украины не будет при таком бессмысленном процессе продажи земли, поэтому я поддерживаю мораторий.

    Ранее глава института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков заявил, что на пути создания рынка земли стоят крупные агрохолдинги.

    В свою очередь заместитель председателя совета ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын высказал мнение, что до выборов о запуске рынка земли можно забыть.

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