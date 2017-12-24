После отмены моратория земля уйдет за бесценок – Супрун

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Мораторий на продажу сельхозземель остается в силе. В среду, 20 декабря, парламент провалил голосование за законопроект № 7350, который открывал рынок земли. Документ поддержали лишь 66 народных депутатов. А значит — мораторий на продажу земли продлился еще на год.

Стоит напомнить, Украина — одна из последних шести стран планеты, где запрещена продажа земли. Кроме нашей страны запрет действует в Южной Корее, Кубе, Венесуэле, Таджикистане и Конго.

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Почему мораторий на продажу сельхозземель продлили, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

УНИАН Людмила Супрун

Почему продлили мораторий?

— Во-первых, я хочу развенчать миф о том, что только в шести странах запрещено продавать сельскохозяйственные земли. Это не соответствует действительности. Например, в Америке нет продажи сельхозземель, есть долгосрочная аренда и этот рынок очень жестко отрегулирован. Во-вторых, у нас есть рынок земли в принципе. Потому что земли, которые принадлежат гражданам и находятся под домами, под гаражами, обычные участки — они могут продаваться.

Что не продается сегодня: земля сельскохозяйственного назначения, которая была распаевана в процессе приватизации земли. Почему она не продается и почему сегодня продлен мораторий, почему такая сложная ситуация на рынке земли уже много лет? Ответ на это есть. Сама приватизация земли началась давно, с 92-го года. В 94-ом году она была уже распаевана в масштабных объемах, но как прошло распаевание? Представьте: в одном селе или колхозе, где были объединены все земли, проживало сто человек. Колхоз имел 2000 гектаров земли в своем пользовании. При распаевании, я сейчас беру средние цифры, каждый получил по два гектара. В другом селе проживала тысяча человек. И каждый получил, при том же количестве земли, в десять раз меньше. Вопрос: почему? Что это за принцип распределения был сделан тогда? Привязанность к территориям? К количеству людей на той или иной площади, за которыми закреплялась земля? То есть, совершенно абстрактный, непродуманный, неэффективный рынок земли. Люди, которые проживали в селе, получили землю. А вот те, кто проживал в городе и работал для села, ничего не получили. Поэтому говорить сейчас о том, что мы откроем рынок земли и он создаст какую-то справедливость и т.д., это, конечно, неправильно.

Третий момент. Который тоже нужно учесть. Сегодня Украина крайне ослаблена. Продавать здесь что-либо — это всегда продавать в убыток. Самый яркий пример, это когда речь идет о продаже активов президента, компании "Roshen", уже много лет президент говорить: я не могу этого сделать, потому что никто не покупает, или потому что низкая цена. Так вот, то же самое будет и с землей. На сегодня Украина в очень слабом экономическом положении. И земля обесценена. В этих условиях продавать самое большое, всегда приносящее доход богатство было бы неправильным.

Что нужно сделать Украине для открытия рынка земли?

— Нельзя открыть рынок и сказать: вот, сегодня уже продавайте, покупайте и делайте что хотите. Потому что земля это не машина, не дом, не стол, не стул. Земля — это также и территория нашего проживания. Украинцы купить землю свою собственную не смогут. После "успешной" операции по ликвидации почти ста банков в Украине, которая фактически оставила людей без денег, не забудьте, 150 миллиардов гривен, принадлежащих предприятиям и гражданам, из этих банков ни первым, ни вторым не вернулись. Это называется стерилизацией. Поэтому, кто будет покупать? Украинскую землю украинцы покупать не смогут. У них нечем её купить. И то, что продлили мораторий, это правильно. Потому что земля это не только поверхность земли, где производится продукция, а также еще и недра. И поэтому продать это сегодня за бесценок, за копейки достаточно сложно.

И еще последний момент. Здесь речь о том, что Украина имеет огромные массивы целостной земли. А земля разделена на маленькие полосочки — гектар, полгектара, два, три с половиной гектара. Представьте, Иван Иванович хочет прождать землю, а Мария Петровна не хочет продать землю. И мы что, устроим черезполосицу? Эти вопросы не отрегулированы законом. Поэтому идти в рынок земли без регуляции, в системе безденежья граждан, при самой низкой цене, которая сейчас существует на все и на человеческую жизнь, на зарплату, в том числе на землю, я считаю, неправильно. Поэтому я поддерживаю то, что парламент продлил мораторий и хотела бы, чтобы в 2018 году были отрегулированы все эти вопросы, перед тем как выходить на рынок земли.

Как изменится стоимость земли в Украине после отмены моратория?

— Стоимость земли будет самая низкая, не изменится, Украина потеряет саму себя. Украины не будет при таком бессмысленном процессе продажи земли, поэтому я поддерживаю мораторий.

Ранее глава института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков заявил, что на пути создания рынка земли стоят крупные агрохолдинги.

В свою очередь заместитель председателя совета ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын высказал мнение, что до выборов о запуске рынка земли можно забыть.