Как получить компенсацию, если авто пострадало из-за стихии?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Синоптики говорят, что в Киеве выпала почти треть месячной нормы снега. Поэтому столичные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы.

Из-за осадков в городе начали падать деревья. Так, в Шевченковском районе дерево упало на проезжую часть, в Печерском районе дерево наклонилось на жилой дом, а в Подольском — таки упало на здание. На Троещине из-за падения дерева был поврежден автомобиль.

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Также недавно глыба спрессованного снега упала на голову женщины в Голосеевском районе, когда она выходила из подъезда дома. Пострадавшая получила ушиб теменной области головы и была доставлена в отделение нейрохирургии.

Почему подобные ситуации происходят из года в год, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил первый заместитель директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Тарас Панчий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому дерева падають через налипання мокрого снігу, хіба вони не проходять перевірку ще до початку зими?

— Насправді перевірку вони проходять, і управління зелених насаджень на своїх балансових територіях перевіряють дерева, і якщо там є сухостої або дерева, які вже є пошкоджені, то вони їх вилучають, обрізають дерева. Також вони проходять обрізку спеціальну до зимового періоду. Але зараз є такі випадки, ви ж бачите, велика кількість снігу і, тим більше, плюсова температура, сніг мокрий, він важкий і може також створювати аварійні ситуації. Ми у зв’язку з цим снігопадом сьогодні зранку також вийшли, наші працівники управління зелених насаджень, і якраз старались обстежувати саме дерева, які похилились або над трамвайними лініями, або над жилими будинками, щоб не створювати аварійних ситуацій і обтрушували сніг.

Є випадки, що на будівлі, на автівки падають дерева. Хто має нести відповідальність? Які є механізми, щоб унеможливити такі ситуації?

— Дерева вони на балансоутриманні безпосередньо своїх територій і безпосередньо управління зелених насаджень, вони перевіряють ці дерева або, наприклад, балансоутримувачі, ЖЕКи чи інші можуть робити заявки на управління зелених насаджень, і воно виїжджає і безпосередньо вживає заходи. Але оскільки плюсова температура, сніг важкий, і це своєрідна така стихія і, зрозуміло, що деякі дерева, можливо, не витримують. Але якщо, дійсно, стається такий прикрий випадок, щоб кияни звертались або ті люди звертались до балансоутримувача, і тоді вже будуть перевіряти і встановлювати факт вини. Якщо це винен, наприклад, працівник комунальної служби або управління зелених насаджень, тоді вже будуть вживатись відповідні заходи.

Чи є якийсь реєстр небезпечних дерев у столиці?

— Такого реєстру аварійних зелених насаджень немає, але під час обстежень складаються відповідні заявки або відповідним балансоутримувачем, і в разі виявлення аварійних дерев складаються відповідні заявки, ці заявки попадають на Зеленбуд чи на управління зелених насаджень. І управління зелених насаджень вже здійснює або обрізку даного дерева або знешкоджує це аварійне дерево.

Что делать, если ваша машина была разбита деревом, и кто должен возмещать ремонт авто, в эфире "ГС" объяснил автоюрист юридической компании "Автоадвокат" Андрей Шимко.

Что делать, если на авто упало дерево из-за непогоды?

— Безусловно, первое – это нужно вызвать сотрудников МЧС, которые зафиксируют факт падения дерева на авто, опять же, они освободят его. Человек должен понимать, что самостоятельно он должен максимально подробно это все сфотографировать, сфотографировать то место, дерево, которое упало, четко его положение на том участке земли, где оно находится. И после того, как будет установлено, кому принадлежит это дерево, нужно будет понять, по причине – это из-за непогоды либо же ненадлежащего состояния самого дерева произошло.

А если из-за непогоды, кто должен отвечать?

— Если, например, оно находится на ведомственном, подведомственное Киевзеленстрою, и оно было в абсолютно надлежащем состоянии, то, конечно же, компенсации навряд ли получится добиться водителю. Но если, действительно, падение было следствием того, что дерево было повреждено, либо же оно было засохшее, и его нужно было своевременно срезать, и это произошло по вине Киевзеленстроя, что они не убрали это дерево, то, конечно, они смогут получить компенсацию.

Киевзеленстрою просто невыгодно ставить деревья в разряд аварийно-опасных, ведь они будут отвечать за это? Как можно доказать, что дерево аварийное?

— Это не возникает за один день, как правило, это все регулярно инспекция проверяет, и если есть предписания, то они планомерно в порядке очереди срезаются. Поэтому в этой ситуации нужно водителю самому установить, потому что вопросы возникнут потом в суде. Если же дерево было в надлежащем состоянии и просто из-за непогоды упало, природный фактор повлиял, тогда он не получит компенсацию.

Так, можно рассчитывать на компенсацию?

— Да. Опять же, надо точно понять, кому этот земельный участок принадлежит, кто балансосодержатель его, и уже потом понимать, к кому предъявлять требования.

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Напомним, что из-за снега Одессу сковали 9-бальные пробки. По словам спецкора "ГС" из Одессы Александра Тарасенко, чтобы в случае ухудшения погоды не пришлось вытягивать машины из завалов, движение крупного транспорта в городе решили заранее остановить.