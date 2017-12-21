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    ГБР: между профессионализмом и политической конъюнктурой

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    Директор государственного бюро расследования Роман Труба провел первую пресс-конференцию, на которой заявил, что Бюро должно начать работу в сентябре 2018 года с чистого листа. Это удивило юристов.
    Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Как сообщил директор новорожденного Госбюро расследования (ГБР) Роман Труба, они не хотят заниматься уголовными делами, производство по которым открыли и расследуют другие правоохранительные органы. 

    "Мы настаиваем, что ГБР должно начать работу с чистого листа и не забирать производства у других правоохранительных органов. Мы убеждены, что бюро не должно заканчивать работу за другими, потому что только так сможем показать на что мы способны", — заявил Труба. 

    Но зато сами намерены открыть первое дело в сентябре 2018 года. Так сказать, к годовщине открытия бюро.

    "Для этого не просто нужно пройти путь создания. От решения вопроса с получением помещения центрального аппарата к формированию профессиональной команды", — отметил Труба.

    Евгений Крапивин
    Евгений Крапивин / Facebook
    Кто стоит за назначением главы бюро расследований?

    К тому же, им еще надо внести некоторые изменения в  законодательстве которые предоставят полномочия для деятельности подразделений бюро, определить порядок передачи уголовных производств, которые в настоящее время находятся в других правоохранительных органах, определить размер заработной платы работникам оперативных подразделений, разграничить полномочия конкурсных комиссий. В общем, не до расследований. 

    Но заявления Трубы немного обескуражили юристов, тем, что не начав работать и показать хоть какой-то результат, глава ГБР уже диктует свои условия.

    "Желание не влазить в уже открытые дела, которые получили резонанс, которые расследовались другими, понятно. Ведь не известно качество подготовки дела для суда. И, естественно, чтобы сразу не погубить доверие общественности, чтобы народ не разуверился в способностях органов вообще что-либо расследовать, он сделал подобное заявление – "начать с чистого листа". Но у нас есть закон и какие бы заявления не делал глава ГБР, что бы он не хотел, ему в любом случае придется заниматься делами, которые начинали расследовать другие органы. Очень надеюсь, что ему хватит профессионализма и дела, где нет состава преступления, не смотря на резонанс, не отправятся в суд не готовыми.  Труба, когда шел на эту должность знал, чем он должен заниматься, а подобное заявление свидетельствует о том, что он боится трудностей. И тут же возникает сомнение в том, а может ли он вообще возглавлять бюро расследований и готов ли он брать на себя ответственность?!" — рассказывает в комментариях РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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    Труба собирается отказаться от старых дел и уверять, что новые он будет расследовать правильно. Это миф, считает адвокат. Потому что к нему придут работать те же следователи, которые ранее работали спустя рукава в других органах. 

    "Даже если он будет расследовать новые дела я не исключаю, что все это будет заканчиваться тем же самым, чем сейчас заканчивают дела расследуемые полицией, НАБУ, ГПУ и другими. И заявления об открытии первого дела именно в сентябре, не раньше и не позже, звучит не профессионально. Если Труба профессионал, он не должен брать пример с генпрокурора, руководителя НАБУ и САП и МВД, которые перепутали свою профессиональную деятельность с политической и настолько запутались, что этим органам нет доверия", — отмечает Ростислав Кравец.

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