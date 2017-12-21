ГБР: между профессионализмом и политической конъюнктурой

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как сообщил директор новорожденного Госбюро расследования (ГБР) Роман Труба, они не хотят заниматься уголовными делами, производство по которым открыли и расследуют другие правоохранительные органы.

"Мы настаиваем, что ГБР должно начать работу с чистого листа и не забирать производства у других правоохранительных органов. Мы убеждены, что бюро не должно заканчивать работу за другими, потому что только так сможем показать на что мы способны", — заявил Труба.

Но зато сами намерены открыть первое дело в сентябре 2018 года. Так сказать, к годовщине открытия бюро.

"Для этого не просто нужно пройти путь создания. От решения вопроса с получением помещения центрального аппарата к формированию профессиональной команды", — отметил Труба.

К тому же, им еще надо внести некоторые изменения в законодательстве которые предоставят полномочия для деятельности подразделений бюро, определить порядок передачи уголовных производств, которые в настоящее время находятся в других правоохранительных органах, определить размер заработной платы работникам оперативных подразделений, разграничить полномочия конкурсных комиссий. В общем, не до расследований.

Но заявления Трубы немного обескуражили юристов, тем, что не начав работать и показать хоть какой-то результат, глава ГБР уже диктует свои условия.

"Желание не влазить в уже открытые дела, которые получили резонанс, которые расследовались другими, понятно. Ведь не известно качество подготовки дела для суда. И, естественно, чтобы сразу не погубить доверие общественности, чтобы народ не разуверился в способностях органов вообще что-либо расследовать, он сделал подобное заявление – "начать с чистого листа". Но у нас есть закон и какие бы заявления не делал глава ГБР, что бы он не хотел, ему в любом случае придется заниматься делами, которые начинали расследовать другие органы. Очень надеюсь, что ему хватит профессионализма и дела, где нет состава преступления, не смотря на резонанс, не отправятся в суд не готовыми. Труба, когда шел на эту должность знал, чем он должен заниматься, а подобное заявление свидетельствует о том, что он боится трудностей. И тут же возникает сомнение в том, а может ли он вообще возглавлять бюро расследований и готов ли он брать на себя ответственность?!" — рассказывает в комментариях РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Читайте также: "Драконовские" законы: нынешняя власть втрое переплюнула попередников

Труба собирается отказаться от старых дел и уверять, что новые он будет расследовать правильно. Это миф, считает адвокат. Потому что к нему придут работать те же следователи, которые ранее работали спустя рукава в других органах.

"Даже если он будет расследовать новые дела я не исключаю, что все это будет заканчиваться тем же самым, чем сейчас заканчивают дела расследуемые полицией, НАБУ, ГПУ и другими. И заявления об открытии первого дела именно в сентябре, не раньше и не позже, звучит не профессионально. Если Труба профессионал, он не должен брать пример с генпрокурора, руководителя НАБУ и САП и МВД, которые перепутали свою профессиональную деятельность с политической и настолько запутались, что этим органам нет доверия", — отмечает Ростислав Кравец.

Читайте также: Жертвы бандитизма массово осваивают профессию — следователь