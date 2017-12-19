Запад жмет на Порошенко и его "шоколадную команду" - эксперт

РИА Новости Украина

Военный блок НАТО потребовал от властей Украины в следующем году назначить гражданского министра обороны и принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины. Об этом сообщил глава представительства Североатлантического альянса в Украине Александр Винников. Летом нынешнего года также и посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал власти страны в срочном порядке реформировать СБУ, которая дублирует функции множества различных госструктур.

Политический аналитик, публицист Руслан Бизяев напомнил, что к требованиям по реформированию силового блока присоединились уже и США, а правозащитная организация Human Rights First также потребовала решить вопрос по расследованием дел против антикорруционеров.



"Вы только не подумайте, что США наглым образом вмешиваются во внутренние дела Украины. Для этого у них существует такая опция как правозащитники. И вот представитель Human Rights First Брайан Дули заявил следующее "…Все политически мотивированные дела против антикоррупционеров (активистов) и НПО должны быть закрыты. Также требуется реформа СБУ", - написал Бизяев в Facebook.

По мнению эксперта, такие заявление означают, что западные партнеры Украины пытаются "приструнить" главу государства Петра Порошенко, требуя реформы спецслужбы и армии.

"Гаранта и его молодую шоколадную команду продолжают пытаться "прижать к ноге", выбивая из под стула две ключевые ноги — армию и спецслужбу. МВД и НГУ как мы помним находятся в подчинении Арсена Авакова, с которым у "наших американських та европейскіх партнерів" предстоит отдельный разговор", — уточнил публицист.

Бизяев считает, что президент будет вести длительные переговоры, пытаясь выиграть время для досрочных выборов в стране.



"В этой ситуации гарант скорее всего выберет тактику "эластичной обороны", ведя длительные переговоры с надеждой разменять мелкие уступки на время. Самое главное ему выиграть время. И не повторяя ошибок осени 2017, подготовить и провести досрочные выборы в Раду не позднее осени 2018 года, а потом срочно готовить президентскую кампанию", — отметил аналитик.

Вместе с тем, как заключил Бизяев, Порошенко нельзя проиграть президентские выборы, чтобы не повторить судьбу предыдущего главы государства Виктора Януковича.



"Эти компании ему нельзя проиграть. Их нужно только выиграть. Ну а если станет совсем плохо, гарант сядет за письменный стол, и после долгих раздумий появятся первые строки письма — "Дорогой друг Владимир…". Иначе можно уже весной текущего года получить первый политический инфаркт", - подытожил аналитик.