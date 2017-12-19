У ограничения оборота оружия есть обратная сторона - Минкин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В мире зафиксирован рост продаж оружия после пятилетнего спада. Такие данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Согласно исследованию, объем продаж оружия в 2016 году вырос на 2% по сравнению с 2015 годом и на 38% по сравнению с 2012-м годом.

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Военно-промышленные компании из рейтинга топ-100 в прошлом году в целом продали оружия и комплектующих на 375 млрд долларов. При этом американские компании увеличили совокупный объем продаж на 4% и теперь имеют 58% от общей доли объемов проданного оружия. Несущественно увеличили объем продаж европейские и российские предприятия.

zbroya.info Юрий Минкин

Рост продажи оружия в мире проанализировал юрист, эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире радиостанции Голос Столицы.



(текст публикуется на языке оригинала)



Окрім бойових дій, військових конфліктів, за рахунок чого можуть зростати продажі зброї? Twitter Петра Порошенко Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

— Є два основні фактори. Перший – це погіршення в деяких регіонах світу криміногенної ситуації. Зрозуміло, що діє поліція, діють спецслужби, які збурюються цими загрозами. Проте противникам зброї в руках цивільних осіб я можу навести таке жартівливе американське прислів’я: «Чому ти носиш пістолет? Я ношу пістолет тому, що носити копа дуже важко». Тобто мова йде про те, що зброя – це інструмент, який дозволяє захиститись від якихось кримінальних посягань простій людині, оскільки зброя може бути завжди напоготові, що не скажеш про поліцію або особисту охорону.



Тобто якщо говорити про збільшення обсягів проданої зброї, то переважно йде мова про стрілецьку зброю?

— Якщо ми кажемо про цивільний ринок, то, звичайно, це легка стрілецька зброя, передусім, короткоствольна, гладкоствольна. Але основним драйвером, так би мовити, зростання продажів зброї, все ж таки є військові конфлікти. Бо держава, як правило, закуповує набагато більше, набагатодорожче, ніж громадяни цієї держави.



Чи є в подібних рейтингах розділення на цивільний ринок і ринок військового озброєння?

— В принципі, зростання є по світу, по-перше, у зв’язку з військовими конфліктами. І певні ініціативи політиків щодо обмеження обігу зброї, заборони, наприклад, завжди виступали драйвером збільшення продажів. Згадаємо ситуацію часів Обами, наприклад, у США, коли йшла мова про обмеження права на володіння пістолетами, автоматичною зброєю. Відповідно, це штовхнуло вгору продажі зброї і боєприпасів. На сьогодні ситуація є трохи спокійнішою, але, знову ж таки, нещодавно у багатьох штатах через судові органи було дозволено приховане носіння зброї, що раніше вимагало отримання спеціальної ліцензії. Відповідно, також це впливає на продажі, зокрема, на ринку США. Тобто нам досить важко говорити про єдиний ринок, тому що є військовий ринок, де продаються, в тому числі, дорогі відносно речі, такі як танки, артилерія, літаки, кораблі бойові, і, відповідно, ринок цивільний, де, в основному, мова йде про легку стрілецьку зброю.



Якщо говорити про нашу країну, яке місце ми посідаємо на карті озброєнь? Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы Решение Канады о поставках оружия очень на руку Украине - Шелест

— На сьогодні Україна як закуповує зброю і військове спорядження, так і експортує її. Найвідоміший приклад – це той самий контракт з Таїландом на постачання танків Харківськими підприємствами. Крім того, українська зброя надлишкова ще з радянських часів. Протягом більш, ніж чверті століття вона дуже непогано продається в країни третього світу. На сьогодні є кілька спільних проектів з поляками, білорусами — також постачається зброя та комплектуючі. Але, наприклад, Україна не має повного циклу виробництва боєприпасів до зброї. Якщо, наприклад, ми можемо експортувати авіаційні ракети або протитанкові комплекси, то боєприпаси до стрілецької зброї, боєприпаси артилерії ми на закуповуємо, бо свого виробництва немає.



Якщо говорити про потенціал в цьому ключі в рамках нашої країни, то які напрямки є для нас перспективними?

— Потенціал у нас величезний. Щось залишилось в спадок від СРСР, щось є оригінальними нашими розробками. Наприклад, Україна спільно із Польщею, із Білорусією виробляє досить непогані протитанкові керовані ракетні комплекси. Україна є постачальником авіаційного озброєння, авіаційних ракет класу «повітря-повітря». Також Україна є одним із небагатьох у світі виробників двигунів до турбін військових кораблів. Також у нас виробляються двигуни до військових літаків. Тобто в такому плані наші перспективи дуже і дуже серйозні. Крім того, на сьогодні українська зброя – це, передусім, зброя, випробовувана досвідом бойового конфлікту. Тобто ми, використовуючи ситуацію ту, яка є, можемо позиціонувати нашу зброю як озброєння, яке пройшло випробування війною. А це головне з випробувань.



Наскільки наш військово-промисловий комплекс здатен реагувати і виконувати замовлення? Видеоканал 112 Украина на Youtube Появилось видео с применением оружия участниками Майдана

— На сьогодні головна проблема – це фінансування. Потужності ще чверть століття тому у нас були величезні, які дозволяли озброювати добру третину радянської армії, скажімо так. Тобто все упирається у фінансування. Якщо будуть замовлення, то українські літаки, українські танки, українські бронемашини, легке артилерійське озброєння, зокрема, обов’язково будуть постачатись у достатньому обсязі.

Тобто мова йде про достатнє фінансування, відновлення потужностей, що були і, звичайно, розвиток потужностей вже на перспективу. Інструкторські кадри на сьогодні ще є. Є перспективи щодо експорту навіть ракетного озброєння, яке завершили на стадіях розробки. Тобто все досить непогано, лишається питання фінансування.

Ранее специалист по безопасности Олег Котенко заявил, что после легализации оружия украинцы будут решать все проблемы перестрелками.

В свою очередь военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий отметил, что Украине продает оружие за рубеж, а в армии — старые пулеметы.