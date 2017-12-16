Перегибы на местах. О причинах отказа во въезде в ЕС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За полгода 355 тысяч украинцев воспользовались правом безвизовых поездок в страны Европейского союза, о чем свидетельствует информация Государственной пограничной службы. Из этого числа почти 130 тысяч использовали для путешествий авиационный транспорт, 230 тысяч украинцев путешествовали автомобилями и железной дорогой, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска. В Госпогранслужбе рассказали, что в рамках безвиза с ЕС больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией — почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно.

Стоит отметить, что сейчас наблюдается некоторый спад ажиотажа на безвизовые поездки в страны ЕС. Вместе с тем с начала действия безвиза пограничники ежемесячно в среднем оформляли в 80 тысяч украинцев, которые по биометрическим заграничным паспортам ездили в ЕС.

Насколько часто и почему украинцам отказывают во въезде в Евросоюз, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал журналист "Европейской правды", эксперт по вопросам отношений с ЕС Анатолий Марциновский.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, що безвіз дав Україні і власне європейським країнам?

— Українцям насамперед він дав певне відчуття свободи у пересуванні, у поїздках до країн ЄС, це з моральної точки дуже приємно. Що дав ЄС? Мабуть, що зростання числа українських туристів, що буде очевидно збільшуватися.

Давайте нагадаємо основні правила безвізу для українців. Які основні документи потрібно мати? Зворотній квиток, запрошення, підтвердження наявності житла під час перебування в країнах?

— Це залежить від різних ситуацій. Якщо говорити загально, то людина, яка перетинає кордон ЄС по біометричному паспорту і без візи має довести те, що вона не є потенційним нелегалом. Тобто, якщо літаком, звичайно, важливий квиток туди і назад. А якщо ви подорожуєте автомобілем, або залізничним транспортом, і плануєте просто їздити по ЄС на автомобілі — не може бути квитка назад. Тоді якісь інші документи, наприклад, бронювання готелю. Але знову ж таки часом ви можете не бронювати готель на тиждень чи два вперед, особливо якщо плануєте відвідати низку міст. Тоді, очевидно, просто можна мати з собою роздруковані на папірці орієнтовні маршрути, місця чи міста, де ви маєте зупинитися. І зрозуміло, що певну кількість грошей, яку вас можуть попросити показати, аби прикордонник пересвідчився у вашій платоспроможності та можливості забезпечити своє перебування в ЄС.

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З якими з цих документів найчастіше виникали проблеми?

— Загалом, на сьогодні невідома точна кількість відмов, я не бачив цієї цифри. Але кілька місяців тому була цифра: 61 громадянин України, якому відмовили у в'їзді по безвізу. Тоді було близько 300 тисяч людей, які відвідали ЄС. Тобто, ми бачимо мізерну кількість відмов. Це означає, що громадяни України досить грамотно користуються безвізовим режимом. Тобто, загалом знають, що їм потрібно на кордоні для проїзду в ЄС. Серед відмов називалися такі причини: людина при собі не мала біометричного паспорту, але приїхала з впевненістю, що її мають пустити по такому паспорту. Рівень недопуску громадян України до ЄС з безвізом дуже малий, тому на сьогодні немає якоїсь системної інформації про те, на підставі чого саме не пускають. Можливо якогось одного документу не було, або прикордонник чомусь вирішує з певних причин, що цей громадянин може бути нелегальним мігрантом, не має зворотного квитка і т.д. Але загалом за минулий рік за умов візового режиму рівень відмов у візах приблизно 3%. А зараз 60 осіб на 355 тисяч чоловік, то це дуже малий відсоток.

Якщо людина летить без бронювання житла, і прикордонник на пункті пропуску вбачає у ній потенційного нелегала і відмовляє. Як відстоювати свої права? Чи це остаточна відповідь?

— Якщо прикордонник сумнівається, ясно, що він задає певні питання. Він не може просто взяти і не пустити на підставі того, що ваше обличчя не сподобалося. Якщо ви маєте зворотній квиток, то ясно, що маєте намір повернутися. Звичайно, може виникнути питання вашої платоспроможності: прикордонник може у Вас запитати за гроші або бронювання готелю. Якщо ви зупиняєтесь у готелі, або у знайомих, очевидно вам треба контакти, адресу того, у кого зупиняєтесь, за потреби показати прикордоннику. Це вже буде доказом. Якщо він захоче перевірити цю інформацію, то може її перевірити, подзвонивши. Це буде певним доказом того, що ви не збираєтесь жити на вулиці або в парку.

Яка обов’язкова сума грошей повинна бути з собою у людини, яка їде до країн ЄС по безвізу?

— У вас можуть запитати, це природно. Якщо так дивитися по численним відгукам наших громадян, які перетинали кордон ЄС після запровадження безвізу, то найчастіше не питають цю суму грошей. Але її можуть запитати, і кожна країна ЄС встановлює певну суму, яку турист повинен мати на добу. Різні суми, залежно від країни, від цін і так далі.

Якщо зазначена сума на добу — 50 євро, а у людини 49 євро?

— Важко сказати, все залежить від прикордонника. Я поки не чув, щоб рахували дуже сильно гроші на кордоні з ЄС після запровадження безвізу. Особисто я перетинав кордон цього літа на автомобілі, до мене було питання щодо грошей. Я просто показав, що вони у мене є, була якась певна сума готівкою. Ніхто не рахував їх, просто прикордонник подивилася, що вони є, і сказала "окей". Це не має особливого сенсу, тому що якщо для Угорщини сума символічна, скажімо, а для Франції набагато більша, то ви можете їхати автомобілем у Францію через Угорщину, і не мати з собою 150 чи 100 євро на добу. Тобто, є така вимога, але вона досить гнучка. Загалом, щодо сум грошей і умов подорожей, я би рекомендував сайт "Відкрий Європу", там дуже детально розписані всі ці умови. Звичайно їх треба знати.

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Напомним, эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая допускает, что безвизовый режим для Украины могут приостановить из-за проблем с коррупцией?

Коммуникационный менеджер Павел Кравчук заявил, что регистрация въезда в ЕС — достаточно мягкая попытка усиления контроля.