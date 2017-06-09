Карасев: любая власть намеревается посадить Тимошенко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что должна быть введена политическая ответственность за подписание газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Он заявил, что говорит не об уголовной, а о политической ответственности. Глава государства также напомнил о недавнем решении Стокгольмского арбитража, которое отменило принцип "бери или плати" в газовом соглашении с Россией.

Слова президента Украины об ответственности за газовые соглашения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як розуміти слова президента про політичну відповідальність за підписання газового контракту 2009 року? Що таке політична відповідальність?

— Політична відповідальність — це електоральна та моральна відповідальність. Це відповідальність як політика, а не кримінальна відповідальність, на яку сьогодні звертають увагу представники БПП і бувші соратники Юлії Тимошенко. Кримінальна відповідальність дуже виглядає дивно і навіть, я б сказав, недоречно і цинічно. Хай виборець робить висновки. І він, до речі, зробив це в 2010 році, коли Тимошенко не вистачило декілька відсотків, щоб стати президентом, а потім була кримінальна відповідальність по іншій статті Кримінального кодексу. Але Тимошенко була у в'язниці і тоді її всі підтримали дуже гаряче і палко як сьогоднішні критики, як і бувші соратники — Арсеній Яценюк, та і Петро Порошенко. Я пам'ятаю, як на всіх ток-шоу Савіка Шустера він вимагав звільнення Юлії Тимошенко. Я вважаю, що сьогодні правильно президент сказав, це розумно, щоб трошки охолонули деякі гарячі голови, тому що нічого з цього не вийде. Якщо говорити вже теж про політичну іміджеву складову, а це може тільки посприяти ще більшій політичній реабілітації Юлії Тимошенко, тому що коли Віктор Янукович Юлію Тимошенко посадив за ґрати і нинішня влада починає намагатись робити те ж саме, виникають дуже недоречні паралелі та асоціації. Так що, я думаю, що президент правильно сказав, що потрібна політична відповідальність і хай політична відповідальність буде за громадянами України, а не за судовими органами, не за прокуратурою.

Тобто це було звернення не до Тимошенко, а до її прихильників?

— Це було звернення до всіх — і до Тимошенко, і до прихильників, і до тих прибічників нинішнього президента, які іноді йому роблять медвежу послугу, розкручуючи цю тему кримінальної відповідальності Тимошенко за такі контракти. До речі, такі контракти були в багатьох країн. А потім ці контракти в судовому порядку оскаржувались багатьма країнами клієнтами "Газпрому" і нічого. Нікого там не саджали та не робили з цього якихось кримінальних сенсацій та процесів.

Тобто активність і спроби притягти до кримінальної відповідальності Тимошенко, якщо це буде відбуватись, це додасть їй балів і якихось відсотків?

— Може і так бути, але колись одна розумна людина, філософ і економіст Карл Маркс сказав, що історія повторюється двічі: один раз як трагедія, інший раз як фарс. Якщо будуть розручувати цю кримінальну тему за газові контракти 2009 року, це буде фарс. Це непристойно та не креативно. Тим більше, що це дуже дивно чути від бувших соратників Тимошенко, які сьогодні є в "Народному фронт"» і які є політтехнологами команди президента. Вони ж були політтехнологами Юлії Тимошенко. Як їм працювати, коли вони тоді захищали Тимошенко на всіх ефірах, по всіх медіа, що вона тоді зробила майже подвиг, захистивши Україну в газовій війні з Росією, а сьогодні вони все перекручують. Мені це дуже дивно і навіть неприємно коментувати. Хоча я розумію, що політика — це цинічна справа, але не до таких меж. І не за це ж стояли на Майдані і гинули люди, і гинуть сьогодні, щоб той цинізм знову проривався в українську політику в такому навіть фарсовому варіанті.

Чому політтехнологи Тимошенко не піднімуть коментарі, вислови, синхрони?

— А навіщо? По-перше, Юлія Тимошенко це вже робить. Показували технологи відео деяких прихильників Тимошенко, як вони захищали і як вони сьогодні таврують Тимошенко. Вони сьогодні це вже роблять. А, по-друге, це навіть не потрібно багато робити, тому що замість того, щоб дискредитувати Тимошенко, йде самодискредитація тих, хто на них нападає. Це нерозумно. Я тут не з тих, хто за, хто проти, хто добрий чи поганий. Треба бути розумнішими і так не робиться в політиці. Це дуже, як кажуть, неелегантно. Політтехнологи навіть з самою цинічною метою мають бути елегантними і естетичними, а тут вже ніякої естетики і елегантності немає.

Наскільки велика вірогідність того, що проти Тимошенко відкриють кримінальне провадження, пов'язане з цими контрактами?

— Якщо не перебільшувати розум наших політиків, така вірогідність є. Тому що я дуже засмучений тим, що розігрується не дуже розумна гра навколо цих злощасних і нещасних газових контрактів. Тому, якщо немає розуму, будуть розкручувати цю кримінальну тему. Але ще раз кажу, що від цього виграє тільки Тимошенко, точно вам кажу.

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Тимошенко відмовилася прийти на засідання парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, де розглядатиметься ситуація з підписанням угоди 2009 року. Ця тактика ігнорування звинувачень може бути успішною чи навпаки провальною?

— Це ж зрозуміло, що дуже штучно вся справа роздмухується. По-друге, що таке комітет по нацбезпеці? Це суд, куди явка обов'язкова? Якщо це великий, поганий, брутальний сміттєвий фейк, чому має Тимошенко приходити, тим більше від своїх соратників чути звинувачення. Хто такий Сергій Пашинський? Це людина, яка тільки завдячуючи Тимошенко, стала політиком і якщо б не вона, його навіть близько не було б біля цієї політики. А тепер він починає розкручувати цю тему, не кажучи про інших. Тому це іноді можливо для того, щоб з гігієнічної точки зору, щоб просто не піти на це засідання комітету, тому що це все не вартує виїденого яйця.

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Ранее политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом" смогут использовать против Тимошенко исключительно в политической сфере.

Также эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.