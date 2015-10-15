ОУН-УПА никак не подходит на роль защитника Украины - Пироженко

Празднику День защитника Украины исполнился год, и в этом году 14 октября в первый раз сделали красным днем календаря. Кроме религиозного праздника Покровы, 14 октября было важным днем у запорожских казаков, также это день создания Украинской повстанческой армии. 0629.com.ua Как отмечают День защитника Украины в Донбассе

Почему власти решили выбрать именно эту дату для общенационального праздника, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал историк, политический эксперт Виктор Пироженко.

Как вы относитесь к идее создания праздника День защитника Украины?

— Праздника нет, не с чем поздравлять. Можно, конечно, спорить насчет целесообразности сохранения праздника 23 февраля, но уж точно абсолютно неприемлемо назначать на 14 октября новый "День защитника Отечества", можно было выбрать другу дату. Ведь прекрасно мы все понимаем, что власть выбрала эту дату не потому, что это день казачества или религиозный праздник, а потому что это день основания УПА. УПА воевала на стороне Германии, получала деньги от нее, от ее спецслужб, воевала против советской армии, против стран антигитлеровской коалиции, поэтому нет никаких оснований в честь организации, которая была боевым крылом ОУН, учреждать "День защитника Отечества" ― это кощунственно и нецелесообразно.

Это мнение с исторической точки зрения? Александр Белокобыльский Харьков: многолюдный марш в честь УПА

— Именно так. А если говорить с политической точки зрения, то это очень опасный шаг. Во-первых, он уже в который раз вызывает напряжение в отношениях с соседями. Речь не только о России, но и о Беларуси, Польше. Польское общество все враждебнее относится к населению Украины. Это, конечно, отличается от отношения польской политической верхушки, правящих кругов, они все еще пытаются наладить диалог с украинской властью, но вы понимаете, что растет напряжение между польским обществом и этой тонкой прослойкой польских политиков, которые готовы закрыть глаза на тенденции в современной украинской власти. И когда-то это напряжение вырастет до такой стадии, что политики перестанут ему сопротивляться.

Отношение украинцев к УПА поменялось?

— Да. Судя по социологическим опросам, все больше и больше населения поддерживает УПА и считает, что они воевали за независимость Украины вопреки всем историческим фактам. Но это работа официальной пропаганды, я думаю, в этом причина. Их большинство по сравнению с теми, кто придерживается адекватной исторической точки зрения, согласно которой ОУН-УПА – это абсолютно неприемлемая организация, которая никак не подходит на роль защитника Украины, и в ее честь нельзя назначать никаких праздников.

Ранее бывший директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил о том, что геополитическая ситуация, сложившаяся на данный момент, способствует достижению компромисса между всеми участниками кризиса на Донбассе, однако нынешним властям не выгодно содержать нелояльный регион.

В тоже время политолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что последние переговоры показали: выборы пройдут по всей территории Донбасса. "Скорее всего, мы будем более лояльны к процессу переговоров, чтобы все-таки перевыборы провести. Любые. Ведь если мы их не проведем, не попытаемся хоть как-то проконтролировать этот процесс, нас просто поставят перед фактом", – сказал Дмитрий Раимов.