Многие украинцы признают воинов УПА борцами за независимость - эксперт

День защитника Украины планировали провести с размахом. Более 150 украинских военных получили награды от президента и отличия Министерства обороны, а в Киеве открыли выставку военной техники.

Напомним, что 12 октября Национальный банк Украины ввел в обращение 50 тысяч памятных монет номиналом 5 гривен, а "Укрпочта" презентовала художественную почтовую монету, посвященную новому украинскому празднику.

Приживется ли этот праздник среди украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Как вы относитесь к идее нового праздника 14 октября?

— Для украинцев эта дата давно была праздником, просто это Покрова, это религиозный праздник, а на западной Украине праздновали, в том числе День украинского казачества, день ОУН-УПА. Напомню, что и раньше, десять лет назад, украинцы больше доверяли церкви и армии. Армия была единственным институтом государства, к которому украинцы имели высокий уровень доверия. Советское прошлое отходит, и украинское государство, украинский патриотизм на этом фоне в общественных настроениях растут, поэтому праздник Дня защитника Украины будет поддержан гражданами. Ну а советский праздник, конечно, останется в памяти старшего поколения.

То есть стоит разделять граждан на несколько слоев — поколение 23 февраля и поколение 14 октября?

— Я бы не разделял защитников. Советские мифы потихоньку разрушаются, украинцы все меньше и меньше верят в ту искаженную историю, которую преподавали в школах. Поэтому здесь, скорее, речь идет не о различных защитниках Отечества, а о разной трактовке исторических событий, ностальгия по Советскому Союзу снижается, отношение к России выравнивается. То есть я думаю, состоялись уже тектонические изменения в настроениях, тектонические изменения в украинском общественном сознании.

Почему праздник назначили именно в день создания УПА?

— УПА и праздник Дня защитника Украины 14 октября не стоит связывать. В первую очередь, это праздник украинского казачества, начнем с этого. Социологическая группа "Рейтинг" исследовала вопрос отношения украинцев к УПА не так давно, и впервые за весь период наших исследований, а это минимум семь последних лет, сейчас больше людей, которые признают воинов ОУН-УПА защитниками государственной независимости. Больше их, чем тех, кто этого не признает. А все предыдущие годы большинство жители страны говорили, что не надо признавать этих воинов защитниками украинской независимости. И нельзя сказать, что это произошло благодаря одному какому-то региону, где выросла поддержка ОУН-УПА. Западная Украина и ранее признавала их, и сейчас признает, но это признание пришло и в центральной Украине, и на восточной Украине, хотя и в меньшей степени.

Ранее бывший директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил о том, что геополитическая ситуация, сложившаяся на данный момент, способствует достижению компромисса между всеми участниками кризиса на Донбассе, однако нынешним властям не выгодно содержать нелояльный регион.

В тоже время политолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что последние переговоры показали: выборы пройдут по всей территории Донбасса. "Скорее всего, мы будем более лояльны к процессу переговоров, чтобы все-таки перевыборы провести. Любые. Ведь если мы их не проведем, не попытаемся хоть как-то проконтролировать этот процесс, нас просто поставят перед фактом", – сказал Дмитрий Раимов.