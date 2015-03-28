Базу данных призывников полностью уничтожить невозможно – эксперт

В 2012 году ведомство возглавляли Михаил Ежель (до февраля), Дмитрий Саламатин (до декабря) и Павел Лебедев (с декабря).

Формально в Украине существует электронная база призывников "Ствол". Однако с учетом того, что Виктором Януковичем была уничтожена система военных комиссариатов, эта электронная база нуждается в серьезном обновлении и наполнении. В то же время в течение года в районных военных комиссариатах так и не был создан электронный учет призывников.

Удастся ли восстановить электронную базу призывников, радиостанция Голос Столицы узнала у независимого эксперта по военным вопросам Игоря Козия.

Вам известно, с какого года Минобороны вело электронную базу призывников? И сколько людей она насчитывала?

− Такие цифры не всегда обнародуют, и это правильно, потому что мобилизационные возможности государства − это, в принципе, государственная тайна. Что касается непосредственно электронной базы данных − это тест на патриотизм со стороны офицеров ВСУ, которые занимали должности в военных комиссариатах. Именно они могли частично предотвратить этот процесс. Не в том плане, что не выполнять приказ президента или министра обороны, а в том плане, что можно было сделать копию.

А зачем было уничтожать эту электронную базу?

− Мобилизационный ресурс, это в первую очередь люди. Люди, которые должны быть подготовлены. И вот начальник главного управления, которое занимается мобилизацией и комплектованием Вооруженных сил, не прошел тест на патриотизм. И если он не смог сохранить копию базы, то руководство государства должно поставить очень серьезный вопрос по этому поводу.

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Зачем сейчас поднимать этот вопрос? Не истек ли срок годности этой базы?

− Не надо забывать, что у нас мобилизации подлежат люди разных категорий, в том числе и по возрасту. То есть лицо мужского пола до 65 лет, в зависимости от воинского звания, от должности, может находиться на учете в военном комиссариате. Вот прошло три года, и людям, которым было 65 лет, стало 68, они уже не подпадают под мобилизацию. А те, кто на несколько лет моложе, фактически могут быть сегодня призваны.

Насколько трудно будет восстановить эту базу?

− Снова возвращаемся к таким понятиям, как патриотизм и служение родине, народу. В военных комиссариатах офицеры, которые не были задействованы в системе коррупции, которые действительно стремились к независимости Украины, пытались сохранить все эти списки. Поэтому, скорее всего, военные комиссариаты смогли что-то сохранить, по крайней мере в бумажном виде.

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Нужно вводить в Уголовный кодекс моменты, связанные с подрывом боевой готовности Вооруженных сил, с уничтожением государственного материального резерва, уничтожением фактически ресурсов, которые предусматриваются для обеспечения обороноспособности государства. А государство сегодня этого не делает.