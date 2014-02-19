Не спешите их хоронить

Майдан теряет силы, но не расходится

Янина Соколовская

Это просто садизм. Иначе происходящее с майданом сейчас не назовешь. Действия власти нечем объяснить, - говорит мне киевский политолог Константин Матвиенко. Как многие сейчас, он пытается понять смысл действий тех, кто в третий раз пытается зачистить майдан, но не доводит это жесткое дело до финала.

Количество жертв при этом растет. Трое погибших в здании Дома офицеров, двое - возле баррикад на Крещатике, один - возле Национального банка, еще один - возле Верховной Рады (у него отрезана голова), двое мертвых, подброшенных под 17ю больницу, семеро привезенных неизвестными в Киевский морг, более 70-ти трупов на майдане, более тысячи раненых и обожженных. Это итог ночного противостояния на киевском майдане, проведенного гражданскими активистами.

Майдан сейчас - это воронка от взрыва, окруженная пожарищами, в которые превратились Консерватория и Дом профсоюзов. Над всем этим возвышается почерневший то ли от копоти, то ли от ужаса монумент Независимости - женщина, раскинувшая руки крестом, как распятая.

Канонада от взрывов слышна всю ночь и на расстоянии пяти километров от эпицентра. С майдана через соцсети несутся панические призывы: сдавать в больницы кровь и медикаменты, подвозить на майдан горючие шины, бензин и оружие с боеприпасами, у кого таковые имеются.

Власти ночью делали то, что называется вялой зачисткой. Она спровоцировала большое количество жертв, но не освободила майдан. И хоть палатки его сгорели, а люди вымучились, они не разошлись. Подвоз дров и продуктов им организован и не прекращается, милиция ему не препятствует.

Не мешает она и приезду в Киев новых майдановцев с Галичины и Волыни. На КПП на въезде в Киев стоят патрули, оснащенные БТРами и автозаками, но они никого не задерживают. Хоть с Востока, хоть с Запада в украинскую столицу можно попасть беспрепятственно.

Страдательным залогом боев оказались неучаствующие в них люди - не только жители центральных, но и спальных районов, в том числе - другого, левого, берега Днепра. Милиция перекрыла въезды на мосты, одна часть Киева отрезана от другой, люди не могут добраться домой - метро также закрыто до примирения сторон.

- Мы делаем все, что можем в этой ситуации. На сегодня я объявил выходные в школах и детсадах, обратился к предпринимателям с просьбой сделать сегодня сотрудникам выходной, - рассказывает нам глава Киевской администрации Владимир Макеенко.

Он назначен на должность за несколько дней до штурма, успел принять у восставших освобожденное ими здание мэрии, только начал работу - и здание захватили вновь.

Аналогичные захваты произошли практически во всех крупных областных центрах Украины. Во Львове административные здания не только захватывают, но и сжигают, демонстрируя в соцсетях фотографии ярко горящих отделений милиции и Службы безопасности Украины.

Попытки президента договориться с тройкой лидеров оппозиции не приводят к результатам. Явившись на встречу ночью в неполном составе, они в принципе отказались о продолжения разговора, назначенного на утро.

- Им не о чем говорить. Они не контролируют майдан. Им управляют новосозданные радикальные организации "Правый сектор" и "Спильна справа" (СС), - рассказывает нам политолог Константин Бондаренко. При этом лидер СС Александр Данилюк руководит процессом из Лондона, куда он бежал незадолго до начала активной фазы.

- Власть пыталась договариваться с майданом, благодаря этому были разблокированы правительственные здания в Киеве и областях, договорились об амнистии для участников протестов и о возвращении к Конституции 2004 года, то есть о переходе от президентской к парламентско-президентской форме правления, - рассказывает политолог Константин Матвиенко. - Но потом людей обманули Спикер Рады отказался регистрировать постановление о возврате к старой Конституции, под парламентом сразу же загорелись шины и народ пошел в наступление.

Теперь ситуация в Киеве перешла в стадию, когда есть у революции начало, но нет у революции конца. Особенности ситуации придает то, что протесты активизировались на следующий день после встречи лидеров оппозиции Виталия Кличко и Арсения Яценюка с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Посол США Джефри Пайетт также не оказался вдали от протестов. Он был не только замечен в переговорах с представителем Госдепа Викторией Нуланд, во время которых для украинских оппозиционеров расписывались роли в правительстве и оппозиции. Он лично, как регулировщик, дирижировал движением транспорта на майдан.

Одна из ведущих к нему улиц раньше называлась Жертв революции. Теперь это имя особенно оправдано.

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