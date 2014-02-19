Оппозиция поставила на боевиков. А власть не сдается

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Ростислав Ищенко, политолог

Обострение ситуации было прогнозируемо, потому что в течении ближайших нескольких дней – сегодня, завтра, послезавтра, - президент Виктор Янукович должен был подать в парламент кандидатуру премьера. Кандидатура должна была быть утверждена большинством голосов, которые есть у "регионалов" в Верховной Раде. После этого последует формирование правительства, переход конфликтов в вялотекущую стадию. Понятно, что некоторых за это время пересажали бы.

Поэтому для этих "некоторых" наступил момент, когда они в последний раз могут под прикрытием мирных демонстрантов прийти к Раде и устроить штурм, бои, перестрелку в Киеве с тем, чтобы прикрыть себя от законных требований власти. Что, собственно, и произошло. Если это было понятно мне, то это было понятно и власти, она к этому готовилась.

Теперь вопрос в том, насколько власть морально готова идти до конца? Власть может победить, но понятно, что без крови победить уже нельзя. И чем дольше власть будет тянуть, тем больше прольется крови. У меня складывается такое впечатление, что мы находимся на последней грани, когда фактически стороны ожидают, на кого можно будет свалить вину за пролившуюся кровь, ждут нужную картинку для того, чтобы показать: "это они (противники) начали стрелять и убивать".

Уже было заявление и. о. министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, где он сказал, что боевики с оружием, и Украина ожидает оценки этого факта мировым сообществом. Пока что, насколько я понимаю, власть настроена жестко подавить выступления. Но ни для кого не секрет, что у боевиков есть оружие, которое они будут применять, и, очевидно, милиции тоже придется применять не только травматику. Насколько власть сейчас к этому готова, я не знаю. Думаю, что этот кризис должен разрешиться в течение сегодняшнего, завтрашнего, максимум – послезавтрашнего дня.

Итак, Кожара попросил оценку ситуации в Украине от международного сообщества. А оно может оценить, а может и промолчать. Может, как обычно сказать, что кровавый режим Виктора Януковича направлен против мирных демонстрантов, а может и внезапно прозреть, сказав, что демонстранты – не мирные, что это боевики. Это будет зависеть от того, насколько серьезные договоренности были достигнуты в треугольнике "Россия – Германия - США", и от того, насколько все стороны настроены соблюдать эти договоренности.

Совершенно очевидно, что боевики срывают процесс мирного урегулирования, который был одобрен в ходе полемики между великими державами. Необходимо, чтобы эти державы признали, что на улицах Киева действуют боевики, которых надо подавлять, в том числе силой оружия.

Оппозиция все свои шествия анонсирует как мирные. Но, начиная с 1 декабря, когда боевики ворвались в здание Киевской городской администрации, когда начали штурмовать администрацию президента, они все становятся немирными. Изначально ставка была сделана на силу и на боевиков. У оппозиции, может, и есть моральная поддержка какой-то части населения, наверное, даже значительной, 40% с лишним, но это люди, которые не готовы выходить на улицы. На Майдане большого количества мирных демонстрантов никогда не собиралось, за исключение митингов 1-2 декабря прошлого года. Поэтому оппозиция может только запугивать кровопролитием и ожидать, что власть сломается и сдастся сама.

Но и власть тоже не сдастся.

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