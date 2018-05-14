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    Опубликовано видео, как сумская полиция издевается над мужчиной

    (обновлено: )12910
    Видео пользователь Youtube Андрей Васильевич

    В Сумах местные жители опубликовали видео, которое, по их мнению, свидетельствует об издевательствах патрульных полицейских над мужчиной.

    На выложенных в Youtube кадрах видно, как полиция опрашивает мужчину, сидящего на лавочке. Он не оказывает сопротивления, однако полицейские, в том числе и девушка-коп, наступают поочередно наступают ему на ноги или руки.

    Авторы видео, снятого из окна жилого дома, сначала обсуждают действия патрульных, а потом делают им замечание.

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