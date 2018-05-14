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    В Днепре мурал дивизии "Галичина" зарисовали Чебурашкой и Геной

    (обновлено: )32380
    В Днепре местные жители и общественная организация зарисовали черно-белые граффити со словами "Дивизия Галичина", который со скандалом появился в одном из микрорайонов в ночь с 28 на 29 апреля.
    Видео informator.ua

    В Днепре на проспекте Мира, 2а в воскресенье было зарисовано графити, которое появилось в ночь с 28 на 29 апреля в честь 75-летия создания дивизии СС "Галичина". Местным жителям эта идея не понравилась и на месте возник конфликт и драка с участием полиции.

    Фото dp.informator.ua
    Граффити "Дивизия Галичина" в Днепре

    Спустя две недели, 13 мая члены организации "Честь и вера" заменили черный мурал новым рисунком — с мультяшными героями.

    "Мы наблюдали за происходящими тут действиями, еще когда здесь нарисовали граффити в честь дивизии СС "Галичина". Тогда это возмутило местных жителей и возник конфликт. Мы считаем, что сейчас не время поднимать эти спорные вопросы, в обществе и так достаточно противоречий и непонимания, на востоке страны идет война. Надо объединять и созидать, а не конфликтовать и драться.  Мы пообщались с единомышленниками и пришли к выводу, что на этом месте нужно нарисовать граффити, которое "окунет" в детство, теплоту. Думаем, что надо жить дружно, чтобы было уважение друг к другу", — заявил "Информатору" инициатор акции Роман Горяинов.

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