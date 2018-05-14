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    В Германии 81-летний пенсионер раздавил велосипедистов

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    Пожилой водитель врезался в группу велосипедистов в немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург), четыре человека находятся в критическом состоянии.
    В Германии 81-летний водитель врезался в велосипедистов
    twitter.com/rbb24

    Как сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию, инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине. По данным радиостанции, водителю 81 год.

    Отмечается, что четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. Что стало причиной инцидента, пока не известно, проводится расследование.

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