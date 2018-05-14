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    Активистка Femen топлес кормила ребенка грудью в центре Ватикана

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    Активистка Femen кормила ребенка грудью на центральной площади Ватикана Сан Петро во время воскресной мессы Папы Римского.
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    На теле матери-кормилицы были нанесены надписи Alma Mater (с лат. Мать кормящая). 

    Как сообщается на сайте организации, протест был направлен против католической церкви, осуждая ее позицию в отношении абортов, сообщества ЛГБТ и насилия в отношении женщин. 

    Активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.

    Сама женщина была задержана, ее увели с площади. Также полицией были задержаны журналисты, снимающие протест. Полиция изъяла отснятые фото и видео материалы у большинства журналистов.

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