Активистка Femen топлес кормила ребенка грудью в центре Ватикана

На теле матери-кормилицы были нанесены надписи Alma Mater (с лат. Мать кормящая).

Как сообщается на сайте организации, протест был направлен против католической церкви, осуждая ее позицию в отношении абортов, сообщества ЛГБТ и насилия в отношении женщин.

Активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право всех матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время.

Сама женщина была задержана, ее увели с площади. Также полицией были задержаны журналисты, снимающие протест. Полиция изъяла отснятые фото и видео материалы у большинства журналистов.

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