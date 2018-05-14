Пресс-конференция: Летние проблемы продовольственного рынка. Онлайн

В понедельник, 14 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Летние проблемы продовольственного рынка: просроченное мороженое, кишечная палочка, антисанитария".

На прилавки украинских магазинов хлынуло прошлогоднее мороженое. Производители и поставщики, пользуясь невнимательностью как продавцов, так и покупателей, сбывают товар с истекающим сроком годности, либо просроченный продукт. Испорченное мороженое начинают активно продавать именно с приближением лета (май-июнь), когда вырастает спрос на этот продукт. Особенно опасным эксперты считают мороженое, которое продают на улицах — имя производителя в большинстве случаев узнать не получится: упаковки, в которых привозят десерт просто выбрасывают.

Также с наступлением тепла эксперты констатируют оживление кишечной палочки в молочных продуктах, в т.ч. в масле. Причина все та же — неправильные условия хранения продукта.

С приближением лета в столице устраивается много так называемых "социальных" ярмарок. От обычных рынков "социальные ярмарки" отличаются повышенной антисанитарией и низким контролем за качеством продукции. Цены на таких "социальных ярмарках" даже на 5-10% выше, чем на рынках. На таких ярмарках нередко продают растительную продукцию, кур, мясо, колбасные изделия и молоко без ветеринарно-санитарной экспертизы и с истекшим сроком реализации. В нарушение нормативных актов, продукты разных групп не разделены на зоны торговли, т.е. все продается вперемешку — мясо, овощи, рыба, крупы. На многих ярмарках нет проточной воды для мытья рук и инструментов, а продукты на прилавках лежат без упаковок и дат изготовления. Специалисты полагают, что основная проблема заключается в том, что для контроля продуктовых ярмарок не подключают органы защиты прав покупателей.

Какие государственные стандарты, нормы и правила применяются при организации социальных ярмарок в Киеве? Чем отличаются социальные ярмарки от обычных? Кто в органах власти отвечает за проведение таких торгов и соблюдением на них санитарно-эпидемиологических нормативов.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Святослав Протас, почетный председатель ОО «Ин-т общественного здоровья» экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Елена Куликова, член правления общественной организации "Споживча довіра", главный редактор журнала "Споживча довіра"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 мая в 13.00

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