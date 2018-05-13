Бортник о Дне Победы: поражение власти в гуманитарной политике очевидно

Тот факт, что удалось избежать массовых эксцессов, говорит о том, что власть все-таки смирилась с 9 мая, приняла, что сломить общество не удастся. Такое мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"И власть сегодня меняет свою стратегию с попыток запретить День Победы на попытки трансформировать, модифицировать 9 мая, перевести его в 8-ое, сделать это Днем памяти и примирения", – сказал политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Этот День Победы был примечателен в том числе тем, что позволяли себе украинские СМИ – в позитивном ключе, подчеркнул Бортник: многие из них позволили себе риторику, которую нельзя было услышать в 2014-15 году.

"Чувствуется завершение политического цикла, ослабление возможностей власти. Очевидно чувствуется падение авторитета власти в глазах силовиков, ключевых политических групп, что отображается во все более неприкрытой форме протестов против гуманитарной политики этой власти", – заявил политолог.

Можно говорить, что 9 мая отмечали несколько миллионов человек по всей Украине: это было самое массовое празднование за лет 20, сказал эксперт. Ведь раньше на мероприятия выходили организованные коллективы: колонна Партии регионов, колонна коммунистов, колонна врачей, учителей и т.д., "а в этом году это было все неорганизованным, поэтому это все тяжело подавить и дискредитировать".

"Для многих людей участие в 9 мая – форма скрытого протеста против политики власти. И эта скрытая форма приобретает все больший размах, все более опасные для власти формы, потому что рано или поздно она может трансформироваться в открытую форму", – сказал Бортник.

По его мнению, гуманитарное поражение власти очевидно, оно состоялось, "и дальше эта контрреакция будет усиливаться, … ждем, когда эта часть общества начнет генерировать новых лидеров".

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