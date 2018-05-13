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    Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018

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    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (185)

    (обновлено: )22
    Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением на финале Евровидения-2018 песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала.
    канал Евровидения в youtube

    Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением в финале Евровидения-2018 песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала. Об этом певец написал в своем аккаунте в Twitter.

    "Лучшее выступление Евровидения — это… победитель Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков и еще и с Каэтану Велозу (бразильский исполнитель, пятикратный обладатель премии "Грэмми" — ред.). Аж дыхание захватывает… Дай Бог им здоровья!" — написал Вакарчук.

    По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You. Украинец Melovin занял 17 место.

    По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

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    Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
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