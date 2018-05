Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением в финале Евровидения-2018 песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала. Об этом певец написал в своем аккаунте в Twitter.

"Лучшее выступление Евровидения — это… победитель Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков и еще и с Каэтану Велозу (бразильский исполнитель, пятикратный обладатель премии "Грэмми" — ред.). Аж дыхание захватывает… Дай Бог им здоровья!" — написал Вакарчук.

Найкращий виступ Євробачення це…переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral…без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює…Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 мая 2018 г.

По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You. Украинец Melovin занял 17 место.

По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

