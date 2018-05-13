Танцуем танго? "Кулачный бой" сурков умилил сеть

По данным CCTV, драка между грызунами произошла из-за самки: один из сурков ухаживал за потенциальной партнершей в тот момент, когда появился его соперник.

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На видео видно, как сурки встали на задние лапы и сцепились в "кулачном бою". Услышав звук автомобиля, они закончили "поединок" и поспешили скрыться.

"Очень похожи на современных политиков", "Это скорее греко- римская борьба!", "Очень смешно", — комментируют интернет-пользователи.