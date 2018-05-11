Рудяков о Дне Победы: историческая память в Украине не задавлена

В этом году мероприятия по случаю Дня Победы прошли достаточно спокойно, хотя была и грязь, было и кощунство, радикалы нападали на российского дипломата, сказал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"День Победы показал, что историческая память у нас – не задавлена, несмотря на все попытки, на системную работу в этом направлении, чтобы добиться ее искажения, перелицовки. Что историческая память жива, что 9 мая для миллионов украинцев остается исторической датой и остается Днем Победы в Великой Отечественной войне", – сказал политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он подчеркнул, что количество людей, которые приняли участие в манифестациях, значительно превысило то, что было в прежние годы.

"А это говорит о том, что людям надоело бояться, сидя по домам. И даже опасаясь провокаций побоищ, … люди приходили, с семьями. Это показатель того, что люди устали сидеть и бояться, что выскочат эти безумные и что-то такое сделают", – добавил Рудяков.

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