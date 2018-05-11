В Днепропетровской области загорелась вторая свалка за сутки

В Соборном районе города Днепра произошел пожар на полигоне для переработки твердых бытовых отходов, сообщает в пятницу Госслужба Украины по ЧС в Днепропетровской области.

"11 мая, в 8:59, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов по улице Стартовой Соборного района города Днепр", — говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что на открытой территории полигона горит мусор на площади 1000 м.кв. В 12:15 пожар был локализован, тогда как в 15:30 его уже ликвидировали.

К тушению пожара привлекли девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, пожар площадью около 1,5 тысяч квадратных метров вспыхнул в четверг на мусорной свалке в городе Подгородное Днепропетровской области.

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