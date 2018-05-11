Спаслись чудом. Гепарды в сафари набросились на семью туристов

Семья французских туристов решила выйти из автомобиля во время сафари, после чего подверглась нападению гепардов, сообщает NOS. Инцидент произошел в парке Beekse Bergen в Нидерландах.

На опубликованных кадрах видно, что семья из пяти человек, включая ребенка, нарушила правила сафари-парка и покинула машину, попытавшись рассмотреть гепардов с небольшого расстояния. При этом сначала животные никак не реагировали на посетителей.

После этого туристы отъехали от хищников на небольшое расстояние, оставив автомобиль около дороги. Как только они вышли, гепарды бросились в их сторону. Но французам удалось добежать до машины.

Сотрудники Beekse Bergen пояснили, что туристам повезло: гепарды не были голодными и не собирались охотиться.

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