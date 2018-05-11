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    В игровой зал в Золотоноше бросили "коктейль Молотова", есть жертвы

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    Пожар произошел в здании игорного заведения в Золотоноше Черкасской области, один человек погиб и два пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
    канал ГСЧС Черкасской области в youtube

    Пожар произошел в здании игорного заведения в Золотоноше Черкасской области, один человек погиб и два пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, пожар в двух этажном здании игорного заведения "Гранд Лото" вспыхнул в пятницу 04.00, возгорание обнаружили работники. На месте работали спасатели.

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    "Спасатели обнаружили в задымленном помещении тело погибшего посетителя. Личность устанавливается. Еще два человека — посетитель и охранник заведения — были срочно госпитализированы. Всего на момент пожара в заведении находились четыре человека", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных огонь успел распространиться на помещение детской музыкальной школы, расположенной на втором этаже здания. В результате возгорания внутри игорного клуба уничтожены оборудование, мебель и отделка на площади 70 квадратных метров, также повреждены два помещения классов музыкальной школы и зал со сценой. Пожар потушили в 06.15.

    Причина пожара устанавливается, подсчитываются нанесенные огнем убытки.

    По словам очевидцев, неизвестный в темной одежде бросил "коктейль Молотова" в витрину игрового зала, сообщает "Златокрай online".

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