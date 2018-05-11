В игровой зал в Золотоноше бросили "коктейль Молотова", есть жертвы

Пожар произошел в здании игорного заведения в Золотоноше Черкасской области, один человек погиб и два пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар в двух этажном здании игорного заведения "Гранд Лото" вспыхнул в пятницу 04.00, возгорание обнаружили работники. На месте работали спасатели.

"Спасатели обнаружили в задымленном помещении тело погибшего посетителя. Личность устанавливается. Еще два человека — посетитель и охранник заведения — были срочно госпитализированы. Всего на момент пожара в заведении находились четыре человека", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных огонь успел распространиться на помещение детской музыкальной школы, расположенной на втором этаже здания. В результате возгорания внутри игорного клуба уничтожены оборудование, мебель и отделка на площади 70 квадратных метров, также повреждены два помещения классов музыкальной школы и зал со сценой. Пожар потушили в 06.15.

Причина пожара устанавливается, подсчитываются нанесенные огнем убытки.

По словам очевидцев, неизвестный в темной одежде бросил "коктейль Молотова" в витрину игрового зала, сообщает "Златокрай online".

Смотрите также — Последствия масштабного пожара на стоянке в Киеве: сгорели 54 авто