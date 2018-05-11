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    Американский робот отправился на пробежку

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    Видео BostonDynamics

    Американско-японская компания Boston Dynamics опубликовало видео полевых испытаний человекоподобного робота Atlas.

    По сути, разработчики отправили робота на пробежку по пересеченной местности. На кадрах видно, как Atlas успешно преодолевает пригорки, кучи соломы и даже перепрыгивает через бревно.

    Проект посвящен созданию робота, который в будущем сможет взбираться по вертикальным поверхностям, переносить груз и другое.

    Ранее Boston Dynamics публиковала видео испытаний роботов-собак, которые совершили бегство из инженерной лаборатории.

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