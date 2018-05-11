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    Пьяная женщина-водитель легла поперек дороги, протестуя против полиции

    (обновлено: )28730
    Патрульная полиция Киева остановила внедорожник, которым управляла пьяная женщина. В ответ на требование предъявить документы она устроила "лежачую забастовку".
    Пьяная женщина-водитель легла поперек дороги из-за остановки полицией
    Фото facebook.com/KyivOperativ

    В Киеве в ночь на 11 мая произошел курьезный случай при проверке водителей на состояние алкогольного опьянения. Патрульные полицейские вначале остановили автомобиль, водитель которого признался, что выпил бутылку пива. Для оформления протокола в качестве понятного полиция попыталась привлечь женщину, которая ехала за рулем внедорожника, однако и она оказалась пьяна.

    При попытках проверить у нее документы женщина обругала полицейских матом, выбежала на дорогу и легла поперек проезжей части. "Киев оперативный" опубликовал кадры поведения невменяемой женщины-водителя (видео — осторожно нецензурная лексика).

    Напомним, в ночь на 11 мая на трассе Николаев-Снигиревка слетел с дороги легковой автомобиль BMW. В результате аварии пострадала целая семья — все, кто находился в салоне разбившегося авто.

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