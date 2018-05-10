Президент РФ забросил 5 шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Первый свой гол на этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0.

На четырнадцатой минуте президент забросил еще одну шайбу. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.

Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.

По окончании игры глава государства подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.