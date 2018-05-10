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    Президент РФ забросил 5 шайб в матче Ночной хоккейной лиги

    (обновлено: )8940
    Президент России Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.
    RT на русском

    Первый свой гол на этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0.

    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    На четырнадцатой минуте президент забросил еще одну шайбу. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.

    Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.

    По окончании игры глава государства подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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