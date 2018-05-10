Словаки и венгры шокированы: река Бодрог перекрыта мусором из Закарпатья

Бодрог — приток Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если на днях поднимется уровень воды из-за осадков, то нашествие мусора Венгрии не избежать.

В 2015 году в Венгрию уже приплывали сотни тонн мусора из Закарпатья. И даже мертвые свиньи, сообщает Мукачео.Нет.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области между населенными пунктами Нараева и Веревка обнаружена огромная незаконная мусорная свалка. Неподалеку от трассы Васьковичи — Шепетовка местные жители после первомайских праздников нашли горы мусора, вываленного неизвестными прямо у кромки поля.

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