наверх
10.05.201812:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    Словаки и венгры шокированы: река Бодрог перекрыта мусором из Закарпатья

    (обновлено: )43824
    Шокирующие фотографии обнародовали венгерские и словацкие СМИ - реку Бодрог полностью заполнил мусор, в основном пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы.
    888, youtube

    Бодрог — приток Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

    Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если на днях поднимется уровень воды из-за осадков, то нашествие мусора Венгрии не избежать.

    В 2015 году в Венгрию уже приплывали сотни тонн мусора из Закарпатья. И даже мертвые свиньи, сообщает Мукачео.Нет.

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области между населенными пунктами Нараева и Веревка обнаружена огромная незаконная мусорная свалка. Неподалеку от трассы Васьковичи — Шепетовка местные жители после первомайских праздников нашли горы мусора, вываленного неизвестными прямо у кромки поля.

    Читайте также: Утилизация мусора в Киеве: проблемы есть, когда их нет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк" в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина