Парадоксы безработицы по-украински - пресс-конференция. Онлайн

В четверг, 10 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Парадоксы безработицы по-украински. Вакансий много, работать некому".

По статистике Киевского городского центра занятости количество безработных в Киеве по сравнению с весной прошлого года сократилось на 15,6%. Большинство киевских безработных — люди с высшим образованием (70% из почти 9,6 тысячи человек). Основная проблема, почему люди с высшим образованием не могут устроиться на работу, не в отсутствии вакансий в принципе, а в нежелании повышать свою квалификацию или приобретать другую специальность, отмечают эксперты. Люди с высшим образованием не хотят идти на работу, связанную с физическим трудом и с небольшой зарплатой. Но в настоящее время рынок труда не нуждается в таком количестве дипломированных специалистов.

Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, по состоянию на начало апреля составило около 10 тысяч. Большинство из них — в сферах транспорта, торговли и ремонта, социального страхования, административного обслуживания, на предприятиях перерабатывающей промышленности. Стремительно растет спрос на рабочие специальности. В первой пятерке самых востребованных профессий — офисные водители, сантехники, монтажники, трактористы и швеи, на которых сегодня колоссальный спрос. В киевские рекрутинговые агентства обращаются руководители предприятий с просьбами найти им рабочих для открытия новых производств.

При этом, для людей с высшим образованием есть немало ниш на рынке труда. Самые востребованные профессии в Украине в этом году и ближайшем будущем — ІТ-специалисты, интернет-маркетологи и менеджеры по продажам самых разных уровней — начиная от обычных промоутеров и заканчивая директорами отделов продаж. Рынок еще долго будет нуждаться в таких специалистах, как бухгалтеры, юристы и экономисты, Главное, отмечают эксперты, соответствовать времени: иметь высокую квалификацию и хорошо разбираться в современных технологиях.

Эксперты пресс-конференции:

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Родион Колышко, директор Института профессиональных квалификаций

Татьяна Пашкина, HR-эксперт портала rabota.ua

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 10 мая в 13.00

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