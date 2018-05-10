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    Архив рубрики Видео

    Песчаный вихрь под Черниговом сняли на видео. Видео
    Под Черниговом смерч попал на видео 
    13:37 10.05.2018
    295
    В одном из сел Носовского района Черниговской области жители в течение нескольких минут могли наблюдать пылевой вихрь. Необычное атмосферное явление удалось снять очевидцам.
    Подростки-экстрималки в метро Киева
    В Киеве подростки-экстремалки взбудоражили метрополитен 
    13:08 10.05.2018
    445
    В соцсетях сообщили, что девочки встали между вагонами движущегося поезда, и таким способом ехали в метрополитене.
    Парадоксы безработицы по-украински. Вакансий много, работать некому - пресс-конференция. Онлайн
    Парадоксы безработицы по-украински - пресс-конференция. Онлайн 
    13:00 10.05.2018
    921
    В четверг, 10 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Парадоксы безработицы по-украински. Вакансий много, работать некому".
    Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене
    В Германии стартовали переговоры Порошенко, Меркель и Макрона 
    12:20 10.05.2018
    604
    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что в Ахене стартовали трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Мусорная река
    Словаки и венгры шокированы: река Бодрог перекрыта мусором из Закарпатья 
    11:38 10.05.2018
    557
    Шокирующие фотографии обнародовали венгерские и словацкие СМИ - реку Бодрог полностью заполнил мусор, в основном пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы.
    Парад под окнами одесского ветерана. Видео
    Одесского ветерана поздравили с Днем Победы парадом у дома 
    11:32 10.05.2018
    932
    В Одессе в День Победы трогательно поздравили 97-летнего ветерана, полковника Ивана Кулибабу, который уже не выходит из квартиры: под его домом состоялся парад.
    В центре Киева автомобиль ушел под асфальт. Видео
    В центре Киева автомобиль провалился под асфальт 
    10:13 10.05.2018
    302
    Автомобиль Mini Cooper утром в четверг провалился под асфальт на улице Пушкинской в центре Киева. По словам журналиста Владислава Антонова, инцидент произошел в результате прорыва трубы. Пострадавших нет.
    Погоня гусей за аллигатором попала на видео. Видео
    В сети появилось видео погони гусей за крокодилом по полю для гольфа 
    09:10 10.05.2018
    729
    Во Флориде гольфист снял на видео погоню стаи гусей за аллигатором. На кадрах видно, как восемь птиц бегут за аллигатором и громко гогочут.
    Иранские депутаты сожгли флаг США на трибуне парламента. Видео
    В иранском парламенте сожгли американский флаг 
    08:27 10.05.2018
    215
    Депутаты иранского парламента в среду, на следующий день после того как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, сожгли флаг США.
    Тайсон обменялся футболками с фанатом на матче Шахтер - Динамо. Видео
    Тайсон обменялся футболками с фанатом "Шахтера" 
    07:46 10.05.2018
    277
    На канале Informator.ua в Youtube выложены кадры, как бразильский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон обменивается футболками с одним из болельщиков.
    Конфликт на акции 9 мая в Сумах. Видео
    Конфликт на акции ко Дню Победы в Сумах из-за плакатов о России 
    04:24 10.05.2018
    1858
    Около двух десятков представителей общества "Просвита" пришли с плакатами о России, что не понравилось участникам акции, организованной местной ячейкой партии "Оппозиционный блок".
    Финал Кубка Украины по футболу Динамо - Шахтер. Видео
    "Динамо" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты финала Кубка Украины 
    02:52 10.05.2018
    4267
    Финальный матч, прошедший в Днепре вечером 9 мая, завершился со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).
    Елена Бережная о задержании и о стычках с радикалами в Киеве. Видео
    Меня избивали и радикалы, и полиция - мать Ирины Бережной 
    01:07 10.05.2018
    5005
    Елена Бережная утверждает, что после задержания в центре Киева у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.
    Сладкое ЧП. В Польше тонны шоколада заблокировали трассу
    "Сладкое" ЧП. В Польше тонны шоколада заблокировали трассу 
    23:37 09.05.2018
    571
    В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада. Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны.​
    Атака ультрас на полицию в Днепре
    Ультрас vs силовики. Как полицию Днепра забросали камнями и файерами 
    22:13 09.05.2018
    2775
    В результате нападения болельщиков пострадал один полицейский. Сейчас полиция устанавливает личность человека, который бросил в бронежилет инспектора патрульной полиции пиротехническое изделие.
    Украина проводит в ООН заседание о российской пропаганде
    Украина провела в ООН заседание по "российской пропаганде" 
    21:10 09.05.2018
    1736
    Украинская делегация проводит в штаб-квартире ООН в США заседание по вопросу "российской пропаганды и фейковых новостей". Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    Волочкова в черном боди устроила "грязные танцы" 
    15:25 09.05.2018
    2605
    На видео Анастасия Волочкова танцует в одном только боди. В числе комментариев - "Зато весело", "Трансы - и то женственнее, и сексуальнее", "Просто человек без комплексов" и другие.
    Акция Бессмертный полк в Москве
    Акция "Бессмертный полк" состоялась в Москве 
    14:40 09.05.2018
    1213
    В Москве тысячи людей прошли по центральным улицам колонной с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей.
    В Житомире 9 мая задержали мужчину с флагом На Москву!
    В Житомире задержали мужчину с флагом "На Москву!" 
    14:24 09.05.2018
    2141
    Неизвестные попытались сорвать шествие к Дню Победы в Житомире. Мужчина с голубым флагом и надписью "На Москву!" выбежал в первые ряды колонны, которую сформировали участники марша.
    В Мелитополе произошла потасовка из-за георгиевских ленточек на участниках акции к 9 мая
    В Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку 
    13:57 09.05.2018
    9964
    В Мелитополе Запорожской области полиция просила участников акции "Бессмертный полк" снять георгиевские ленточки. Шествие переросло в стычку и драку.
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