Архив рубрики Видео

В четверг, 10 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Парадоксы безработицы по-украински. Вакансий много, работать некому".
Автомобиль Mini Cooper утром в четверг провалился под асфальт на улице Пушкинской в центре Киева. По словам журналиста Владислава Антонова, инцидент произошел в результате прорыва трубы. Пострадавших нет.
В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада. Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны.